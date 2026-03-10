R-Type Tactics I • II Cosmos ritorna con un trailer panoramico, in prossimità del lancio

Lo studio di sviluppo Granzella ha pubblicato un trailer panoramico di R-Type Tactics I • II Cosmos, titolo attesissimo dai fan della serie e dagli amaneit degli spin-off strategici. Il filmato arriva in prossimità del lancio, che avverrà il 12 marzo 2026, quantomeno in Giappone e Asia. Sarà disponibile da subito su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e Xbox Series X e S. Purtroppo ancora non c'è una data per l'edizione occidentale e per la versione PC (sarà pubblicata da NIS America), che comunque dovrebbe essere confermate, visto che non ci sono state comunicazioni di senso contrario e nella descrizione del video possiamo leggere: "Per le altre regioni e per la versione PC, le date di uscita saranno annunciate dai rispettivi publisher regionali."