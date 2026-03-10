R-Type Tactics I • II Cosmos ritorna con un trailer panoramico, in prossimità del lancio

Lo studio di sviluppo Granzella ha pubblicato un trailer panoramico di R-Type Tactics I • II Cosmos, titolo attesissimo dai fan della serie e dagli amaneit degli spin-off strategici. Il filmato arriva in prossimità del lancio, che avverrà il 12 marzo 2026, quantomeno in Giappone e Asia. Sarà disponibile da subito su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e Xbox Series X e S. Purtroppo ancora non c'è una data per l'edizione occidentale e per la versione PC (sarà pubblicata da NIS America), che comunque dovrebbe essere confermate, visto che non ci sono state comunicazioni di senso contrario e nella descrizione del video possiamo leggere: "Per le altre regioni e per la versione PC, le date di uscita saranno annunciate dai rispettivi publisher regionali."
Il filmato inizia mostrando alcune battaglie nello spazio, per poi far vedere più nel dettaglio il sistema di combattimento a turni. Le astronavi agiscono su di una griglia esagonale, spendendo i loro punti azione per spostarsi e attaccare. Ogni mezzo ha le sue abilità uniche e può contare su diverse armi.
A quanto si può vedere, ci saranno anche opzioni di personalizzazione e gli scenari di lotta saranno molto vari, con nemici e boss tratti dai capitoli più famosi della serie.
Insomma, finalmente ci siamo, dopo tanti anni di attesa. Speriamo anche che R-Type Tactics I • II Cosmos salvi Granzella dalla bancarotta, perché il rischio che chiuda in caso di insuccesso è più che concreto, considerando le notizie emerse recentemente.