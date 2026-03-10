0

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è in offerta su Amazon per la Festa delle offerte di marzo

Su Amazon, oggi, in occasione delle promozioni di marzo, è presente e disponibile una promozione su Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed per PS5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/03/2026
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, per PS5, oggi è in promozione su Amazon. Lo sconto attivo sulla piattaforma è del 40% per un costo totale e finale d'acquisto di 14,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è un'avventura d'azione che mette il giocatore nei panni delle quattro iconiche tartarughe ninja. In questo gioco, il carapace vale più del mantello: potrai combattere e crescere nei panni di Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello, sbloccando nuove mosse e abilità che permettono di sfruttare al massimo il potenziale di ciascun eroe.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura si sviluppa attraverso cinque diversi quartieri della città, dove potrai fare un bel giretto nel vicinato, esplorando le strade e incontrando volti familiari e nuovi alleati. Personaggi amati come April e il Maestro Splinter saranno pronti ad aiutarti durante la missione, offrendo supporto e consigli mentre affronti le minacce che incombono sulla città.

Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed 1

Il gioco diventa ancora più divertente grazie alla modalità cooperativa locale: potrai fare squadra con un amico nella co-op da divano per due giocatori, collaborando per superare le sfide e sconfiggere i nemici più pericolosi. Con le tartarughe unite, le strade diventano il campo di battaglia.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Segnalazione Errore
