Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è in offerta su Amazon per la Festa delle offerte di marzo

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, per PS5, oggi è in promozione su Amazon. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è un'avventura d'azione che mette il giocatore nei panni delle quattro iconiche tartarughe ninja. In questo gioco, il carapace vale più del mantello: potrai combattere e crescere nei panni di Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello, sbloccando nuove mosse e abilità che permettono di sfruttare al massimo il potenziale di ciascun eroe.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'avventura si sviluppa attraverso cinque diversi quartieri della città, dove potrai fare un bel giretto nel vicinato, esplorando le strade e incontrando volti familiari e nuovi alleati. Personaggi amati come April e il Maestro Splinter saranno pronti ad aiutarti durante la missione, offrendo supporto e consigli mentre affronti le minacce che incombono sulla città.
Il gioco diventa ancora più divertente grazie alla modalità cooperativa locale: potrai fare squadra con un amico nella co-op da divano per due giocatori, collaborando per superare le sfide e sconfiggere i nemici più pericolosi. Con le tartarughe unite, le strade diventano il campo di battaglia.