R-Type Tactics I • II Cosmos arriverà anche su Nintendo Switch 2, svelata la possibile data di uscita

R-Type Tactics I • II Cosmos sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2, oltre su Switch 1, PS4, PS5, PC e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/09/2025
Un combattimento nello spazio in R-Type Tactics I • II Cosmos
La raccolta R-Type Tactics I • II Cosmos al lancio sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2. La conferma è arrivata grazie ad alcuni rivenditori giapponesi, come Biccamera e Rakuten Books, che hanno messo a listino questa versione assieme a quelle già confermate in precedenza.

Non solo, stando alle informazioni riportati presso questi negozi il gioco sarà disponibile a partire dal 12 marzo 2026. Al momento non è chiaro se la data riporta è effettivamente ufficiale e se sarà identica a quella per il mercato occidentale, dove il gioco è atteso anche su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC (Steam ed Epic Games Store). La raccolta in precedenza era stata rinviata a un generico 2025 e presto dovrebbe arrivare un annuncio ufficiale da parte di Granzella.

Svelata anche la Premium Edition

Oltre alla versione standard, i rivenditori giapponesi hanno svelato l'arrivo anche di una Premium Edition, che verrà venduta al prezzo di 18.920 yen, circa 110 euro. Questa edizione speciale include una copia del gioco, un modellino in plastica in scala 1/100 del Rwf-9AG ARROW-HEAD con le specifiche dell'Esercito Rivoluzionario Granzella, e un set di stand in acrilico. Anche in questo caso, al momento non sappiamo se arriverà nei nostri lidi.

La premium edition di R-Type Tactics I • II Cosmos
R-Type Tactics I • II Cosmos è una raccolta che include i remake dei GDR strategici con battaglie nello spazio R-Type Tactics e R-Typte Tactics 2: Operation Bitter Chocolate, usciti rispettivamente su PSP nel 2007 e nel 2009, con il secondo capitolo mai arrivato nei nostri lidi. Entrambi i giochi sono stati ricreati con l'ausilio dell'Unreal Engine 5 per garantire un comparto grafico moderno, apportando al contempo una serie di ritocchi al gameplay senza snaturarne la natura tattica e strategica. Come nell'originale, i giocatori potranno intraprendere campagne multiple, sia dal punto di vista degli Space Corps che dei Bydo, che vanno a formare delle trame ramificate e coinvolgenti.

