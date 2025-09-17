R-Type Tactics I • II Cosmos arriverà anche su Nintendo Switch 2, svelata la possibile data di uscita

La raccolta R-Type Tactics I • II Cosmos al lancio sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2. La conferma è arrivata grazie ad alcuni rivenditori giapponesi, come Biccamera e Rakuten Books, che hanno messo a listino questa versione assieme a quelle già confermate in precedenza.

Non solo, stando alle informazioni riportati presso questi negozi il gioco sarà disponibile a partire dal 12 marzo 2026. Al momento non è chiaro se la data riporta è effettivamente ufficiale e se sarà identica a quella per il mercato occidentale, dove il gioco è atteso anche su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC (Steam ed Epic Games Store). La raccolta in precedenza era stata rinviata a un generico 2025 e presto dovrebbe arrivare un annuncio ufficiale da parte di Granzella.