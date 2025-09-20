R-Type Tactics I • II Cosmos ha una data d'uscita ufficiale, dopo anni di attesa

Dopo le voci dei giorni scorsi, è stata finalmente annunciata la data d'uscita ufficiale di R-Type Tactics I • II Cosmos di Granzella: 12 marzo 2026. La data, per adesso, è relativa soltanto al territorio giapponese, ma immaginiamo che, quantomeno la versione PC, sarà disponibile in tutto il mondo sin da subito.
Granzella ha dato l'annuncio aggiornando il sito ufficiale, su cui è stata svelata anche la versione Nintendo Switch 2, che si aggiunge alla già citata versione PC e a quelle PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.
In Giappone, le edizioni fisiche del gioco saranno disponibili per Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PS5, al prezzo di 6.380 yen (tasse incluse). Sarà inoltre disponibile una versione limitata speciale, venduta a 18.920 yen (tasse incluse). Per adesso non ci sono annunci relativi alle versioni occidentali.
L'edizione limitata includerà un modellino in plastica in scala 1/100 del Rwf-9AG Arrow-Head GR Army Specs, oltre a tre stand in acrilico.
Secondo il sito ufficiale giapponese, NIS America si occuperà della pubblicazione in Occidente. Tuttavia, controllando l'account Twitter/X di NIS America, finora non è stato annunciato niente in merito, come detto. Quindi non resta che rimanere in attesa. Considerando che NIS America si occuperà anche della versione Steam, è probabile che non ci saranno grandi differenze delle altre con la versione PC.