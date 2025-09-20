R-Type Tactics I • II Cosmos ha una data d'uscita ufficiale, dopo anni di attesa

Dopo le voci dei giorni scorsi, è stata finalmente annunciata la data d'uscita ufficiale di R-Type Tactics I • II Cosmos di Granzella: 12 marzo 2026. La data, per adesso, è relativa soltanto al territorio giapponese, ma immaginiamo che, quantomeno la versione PC, sarà disponibile in tutto il mondo sin da subito.

Granzella ha dato l'annuncio aggiornando il sito ufficiale, su cui è stata svelata anche la versione Nintendo Switch 2, che si aggiunge alla già citata versione PC e a quelle PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.