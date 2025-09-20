La sonda spaziale con i disegni di Hatsune Miku cesserà le sue operazioni dopo 15 anni

L'agenzia spaziale giapponese (JAXA) ha annunciato il 18 settembre di aver messo fine alle operazioni della sonda spaziale Akatsuki . Inviata nell'orbita di Venere, che ha studiato per circa dieci anni, è famosa anche per contenere tanti disegni e messaggi dedicati ad Hatsune Miku , personaggio che gli appassionati di videogiochi dovrebbero conoscere bene.

Hatsune Miku nello spazio

Conosciuta anche come Venus Climate Orbiter, Akatsuki fu lanciata il 21 maggio 2010. Nei mesi precedenti al grande evento, JAXA condusse una campagna di pubbliche relazioni invitando persone da tutto il mondo a inviare messaggi e disegni da spedire verso Venere. Vista l'opportunità, i fan di VOCALOID si organizzarono per mandare Hatsune Miku nello spazio, raccogliendo oltre 13.000 messaggi e illustrazioni dedicate al personaggio. I messaggi furono stampati su piccole placche di alluminio e fissati alla sonda, fungendo anche da pesi di bilanciamento per il suo centro di gravità.

Hatsune Miku è molto amata, non solo in Giappone

Il viaggio di Akatsuki fu turbolento: dopo il lancio, subì un guasto al motore che le impedì di entrare nell'orbita di Venere. Vagò nello spazio per cinque anni, finché JAXA decise di sostituire il motore principale con un motore secondario di controllo d'assetto, che aveva soltanto un quinto della spinta. La sonda riuscì a inserirsi nell'orbita venusiana e a iniziare l'osservazione dell'atmosfera e della meteorologia del pianeta. Negli anni, ha raccolto numerose immagini e ha contribuito a chiarire aspetti del misterioso fenomeno della "super-rotazione" di Venere.

Purtroppo è dal 2024 che JAXA non riesce più a comunicare con Akatsuki, nonostante i numerosi tentativi. Così JAXA ha dichiarato conclusa la missione della sonda, come annunciato su X: "Abbiamo concluso le operazioni della sonda venusiana Akatsuki. Dallo scorso anno abbiamo tentato di ripristinare le comunicazioni, ma abbiamo stabilito che il recupero sarebbe stato difficile, e così abbiamo chiuso questo capitolo. Ringraziamo sinceramente tutti coloro che hanno sostenuto Akatsuki nei 15 anni trascorsi dal suo lancio."