Stranger Things sta per invadere Dead by Daylight con il Chapter 2

Behaviour Interactive ha annunciato l'arrivo del DLC Stranger Things Chapter 2 per Dead by Daylight, seconda parte di una collaborazione che mette insieme il celebre multiplayer asimmetrico con i personaggi e le ambientazioni della serie televisiva prodotta da Netflix.

Dopo il successo del primo capitolo, il pacchetto includerà stavolta figure particolarmente amate dai fan dello show, nello specifico Dustin Henderson e Jane Hopper, ovverosia Undici, nonché un villain particolarmente atteso: il malvagio e potentissimo Vecna.

Quest'ultimo entrerà dunque a far parte del roster dei killer di Dead by Daylight, e sebbene il trailer che trovate qui sotto non lo mostri ancora in azione, la sensazione è che gli sviluppatori vogliano portarlo sullo schermo rispettando appieno la lore di Stranger Things.

Per quanto riguarda invece i due nuovi Sopravvissuti, Dustin e Undici, Behaviour ha realizzato i modelli basandosi sull'aspetto degli attori Gaten Matarazzo e Millie Bobby Brown, anche se non è ancora stato confermato se le voci saranno quelle originali.