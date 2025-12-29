1

Stranger Things sta per invadere Dead by Daylight con il Chapter 2

Gli sviluppatori di Dead by Daylight hanno annunciato il Chapter 2 della collaborazione con Stranger Things, rivelando la data di uscita del pacchetto e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/12/2025
Dustin nel DLC di Stranger Things per Dead by Daylight
Behaviour Interactive ha annunciato l'arrivo del DLC Stranger Things Chapter 2 per Dead by Daylight, seconda parte di una collaborazione che mette insieme il celebre multiplayer asimmetrico con i personaggi e le ambientazioni della serie televisiva prodotta da Netflix.

Dopo il successo del primo capitolo, il pacchetto includerà stavolta figure particolarmente amate dai fan dello show, nello specifico Dustin Henderson e Jane Hopper, ovverosia Undici, nonché un villain particolarmente atteso: il malvagio e potentissimo Vecna.

Quest'ultimo entrerà dunque a far parte del roster dei killer di Dead by Daylight, e sebbene il trailer che trovate qui sotto non lo mostri ancora in azione, la sensazione è che gli sviluppatori vogliano portarlo sullo schermo rispettando appieno la lore di Stranger Things.

Per quanto riguarda invece i due nuovi Sopravvissuti, Dustin e Undici, Behaviour ha realizzato i modelli basandosi sull'aspetto degli attori Gaten Matarazzo e Millie Bobby Brown, anche se non è ancora stato confermato se le voci saranno quelle originali.

Quando arriva?

Annunciato esattamente un mese fa, il nuovo crossover fra Dead by Daylight e Stranger Things farà il proprio debutto in Public Test Build il prossimo 6 gennaio, mentre l'uscita ufficiale è fissata al 27 gennaio 2026.

Sul piano dei contenuti, il DLC includerà anche una sorpresa che viene rivelata nel trailer: Eddie Munson e Robin Buckley saranno presenti sotto forma di costumi leggendari, consentendo di trasformare gli altri Sopravvissuti in uno di questi personaggi.

