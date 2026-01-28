Stranger Things torna con il Chapter 2 in Dead by Daylight, ecco il trailer di lancio

Dead by Daylight ha visto nelle scorse ore il debutto di Stranger Things Chapter 2, una nuova ed entusiasmante collaborazione che porta nell'horror asimmetrico di Behaviour nuovi personaggi tratti dalla celebre serie televisiva prodotta da Netflix.

Come mostra il trailer di lancio, che trovate qui sotto, il grande protagonista dell'espansione è Henry Creel, o Vecna che dir si voglia: un individuo estremamente potente, il primo della sua specie, che nello show dei Duffer Brothers cerca di far sprofondare Hawkins e il mondo intero in una dimensione oscura.

Nel pacchetto troveremo ad affrontarlo due nuovi personaggi, Undici e Dustin: la prima possiede poteri psichici molto simili a quelli di Vecna, il secondo ovvia a tali mancanze con intelligenza, creatività e leadership. I due si uniscono a Steve e Nancy, già presenti nel roster.

Per quanto riguarda invece il nuovo villain, Henry Creel è stato proiettato in un mondo alternativo e lì ha costruito un vero e proprio regno nel tentativo di vendicarsi di chi lo aveva esiliato, tormentando senza freni gli abitanti di Hawkins.