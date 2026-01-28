GRID Legends su Nintendo Switch 2 promosso da Digital Foundry, tanta versatilità in modalità portatile

Una conversione solida, ma per i 60 fps sono necessari dei compromessi

In modalità docked, Grid Legends propone una modalità "Grafica" a 30fps che conserva quasi tutte le caratteristiche visive delle versioni PS4 e Xbox Series S. Grazie al dynamic resolution scaling, la risoluzione oscilla tra 1080p e 1440p, risultando più nitida rispetto ai 1080p fissi di PS4. Rispetto a Series S, la qualità complessiva è simile, ma la console Microsoft punta ai 60fps seppur faticando a mantenerli in modo stabile. Sempre in docked è presente anche una modalità performance a 60fps, assente su PS4, ma con compromessi evidenti: riflessi ridotti, ombre dinamiche e illuminazione volumetrica rimosse, oltre a una finestra di risoluzione molto più bassa. Nonostante ciò, il frame‑rate resta quasi sempre stabile.

In portatile, l'offerta si amplia con quattro modalità: performance, qualità, bilanciata e risparmio energetico. Le modalità qualità e bilanciata offrono un buon equilibrio tra resa visiva ed efficienza, mentre la performance mode punta ai 60fps, scendendo talvolta nei 50 o 40fps, mitigati dal pannello VRR della console.

Nel complesso, Digital Foundry ritiene che Grid Legends dimostri un'ottima adattabilità all'hardware di Switch 2. Per il gioco in docked consiglia la modalità a 30fps, mentre in portatile la modalità bilanciata a 40fps rappresenta il miglior compromesso tra fluidità e qualità visiva.