GRID Legends arriva su Nintendo Switch 2 con la Deluxe Edition che include tutti i DLC

Sarà disponibile al prezzo di 29,99 euro , con il lancio previsto nei primi mesi del 2026 . Una data di uscita precisa verrà svelata a gennaio. Qui sotto trovate il primo trailer ufficiale che ha accompagnato l'annuncio.

Feral Interactive, in collaborazione con Electronic Arts e Codemasters, ha annunciato che pubblicherà GRID Legends: Deluxe Edition su Nintendo Switch 2, una conversione ad hoc per la console portatile che include il gioco base e tutti i contenuti pubblicati in precedenza.

L'esperienza completa di GRID Legends su Switch 2

GRID Legends è un racing game "simcade", a metà tra arcade e simulazione, pensato per offrire un'esperienza accessibile ma al tempo stesso spettacolare. Una delle caratteristiche distintive del titolo di Codemasters è la modalità narrativa Driven to Glory, che utilizza tecniche di virtual production per fondere sequenze filmate e gameplay, raccontando una storia di rivalità e ambizione nel mondo delle corse.

La carriera offre oltre 250 eventi e più di 100 veicoli, con discipline che spaziano dal touring al drift, dall'endurance alle gare con i truck. Il comparto multiplayer consente sfide online fino a 22 giocatori, mentre il sistema Nemesis introduce rivalità dinamiche con altri piloti, rendendo ogni competizione più imprevedibile.

Il gioco è stato pubblicato nel 2022 su PC e console PlayStation e Xbox, e ora finalmente è in arrivo anche sulla nuova console di Nintendo con una versione completa che raccoglie tutti i DLC, tra nuovi eventi per la carriera, auto aggiuntive e tracciati extra.