Riftbound è un gioco di carte collezionabili pensato sia per gli appassionati che per i collezionisti

Negli ultimi anni Riot Games ha avviato una decisa strategia di espansione per intercettare nuovi tipi di pubblico, in particolare quelli che non giocano o non conoscono affatto League of Legends. Pur essendo uno dei MOBA più celebri e seguiti al mondo, soprattutto in ambito eSport, il titolo resta comunque un prodotto di nicchia, se confrontato con colossi dell'intrattenimento globale come Pokémon o Star Wars, nomi a cui la compagnia ambisce chiaramente ad avvicinarsi in termini di riconoscibilità e impatto culturale.

Per questo negli ultimi anni ha iniziato una campagna d'espansione in diverse direzioni, passando dall'esplorare altri generi videoludici, come con il picchiaduro 2XKO, il metroidvania Convergence e molti altri (tra cui arriveranno in futuro anche un gioco in stile Diablo e un MMORPG), per poi passare ad altre forme d'intrattenimento, come con il gruppo musicale K/DA, formato da alcuni personaggi di LoL.

Senza dubbio, però, l'opera che ha avuto più successo nell'aprire l'universo di Runeterra a un nuovo pubblico è stata la serie animata di Arcane, realizzata in collaborazione con lo studio d'animazione Fortiche e Netflix. Questa ha avuto un successo mondiale, rendendo personaggi come Jinx e Vi estremamente popolari anche a chi non aveva mai toccato League of Legends in vita sua e, partendo da questa solida base, ora Riot sta puntando a espandersi ulteriormente in nuove forme.

Una di queste iniziative è arrivata proprio negli ultimi mesi del 2025 con Riftbound, il trading card game ambientato nel mondo di League of Legends. Gli ultimi anni hanno segnato un vero e proprio ritorno in auge dei giochi di carte fisici collezionabili, non solo come esperienza ludica, ma soprattutto come fenomeno di collezionismo: basti pensare alle carte di Pokémon, Lorcana (il TCG Disney) o One Piece - senza nemmeno chiamare in causa Magic: The Gathering - che in tempi brevissimi possono raggiungere valutazioni di migliaia di dollari.

Forte di questo momento particolarmente favorevole, Riot Games ha deciso di entrare nel settore con un prodotto pensato per parlare sia ai giocatori sia ai collezionisti, rivolgendosi non solo ai fan storici di League of Legends, ma anche a chi conosce Runeterra esclusivamente attraverso Arcane.