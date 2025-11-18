Cosa dobbiamo aspettarci da Riftbound per Nicola Cencherle, responsabile publishing di Riot

La maggior parte delle persone che hanno vissuto gli anni Novanta con la passione per i giochi da tavolo ricorderà con grande trasporto la prima partita a Magic: The Gathering. Quello che poteva sembrare come un normale gioco di carte era in realtà l'inizio di un vero e proprio genere ludico: il TCG (Trading Card Game), da noi conosciuto anche come GCC (Gioco di Carte Collezionabili). Una tipologia di gioco con un gameplay ben strutturato e incentrato sulla creazione di un mazzo attraverso lo scambio con gli altri giocatori o l'acquisto di bustine contenenti nuove carte. Insomma: un mix perfetto in grado di conquistare sia i collezionisti, che coloro che sono più interessanti al gioco vero e proprio.

Sono passati ormai più di trent'anni e non solo Magic va ancora alla grande, ma ha creato un sentiero che molte altre aziende hanno deciso di intraprendere. Da allora abbiamo potuto giocare a titoli come Yu-Gi-Oh!, tratto dall'omonimo manga di Kazuki Takahashi, e a numerosi altri TCG tratti da celebri IP come Pokémon, One Piece, World of Warcraft e Final Fantasy. Alcuni di essi sono riusciti nell'intento di ritagliarsi il proprio spazio in una community davvero molto affiatata. Altri hanno dovuto invece arrendersi, lasciando il posto a nuovi concorrenti di quella che è ormai una vera e propria guerra per l'attenzione del pubblico.

È in questo contesto che si colloca Riftbound, nuova fatica targata Riot e basata sull'inarrestabile franchise di League of Legends. Franchise che negli ultimi anni ha dimostrato di voler andare al di là del MOBA originale, mutando il proprio lessico per conquistare un'utenza più variegata. In occasione del Lucca Comics & Games abbiamo avuto modo di chiacchierare con Nicola Cencherle, Director of Country Publishing in forze proprio presso Riot. Una chiacchierata che ci ha permesso di comprendere la direzione intrapresa da Riftbound e alcuni degli obiettivi stabiliti per i prossimi mesi.

Il primo set di Riftbound è disponibile dal 31 ottobre sullo store ufficiale di Riot e nei vari negozi specializzati nei giochi da tavolo

Prima di lasciarvi alla nostra intervista, vi ricordiamo che Riftbound è stato lanciato ufficialmente il 31 ottobre anche in Italia. Al momento, però, il TCG di Riot non è ancora stato tradotto in italiano, quindi coloro che sono interessati a mettere le mani sui primi set dovranno farlo collezionando le carte in lingua inglese.