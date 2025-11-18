2

Sxxinxgxmxhxmx non è una parolaccia cifrata, ma il nuovo sito teaser di Nippon Ichi, di chissà quale gioco

Nippon Ichi ha lanciato un nuovo sito teaser, attività in cui è specializzata, per anticipare l'annuncio di un nuovo gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/11/2025
La protagonista del video teaser di Nippon Ichi

Nippon Ichi Software ha lanciato un sito teaser per un nuovo gioco che sarà annunciato il 20 novembre alle 9:00 (ora italiana). Sono anni che la compagnia adotta questo sistema per anticipare i suoi giochi, con grande efficacia, oltrettutto. Particolare lo slug del sito, che riporta il termine "sxxinxgxmxhxmx" come titolo. Non che sia particolarmente indicativo, a dirla tutta, ma fa comprendere gli sforzi fatti per nascondere l'annuncio (digitare tasti a caso).

Il sito teaser

Il sito in realtà è più ricco di quanto ci immaginassimo e attualmente presenta un breve video che racconta la storia di una ragazza povera proiettata su uno schermo simile a quello di una sala cinematografica, con tanto di sipario.

Alla fine del video appare un'anteprima dell'"Episodio 2", la cui première è prevista per il 19 novembre alle 9:00 e che anticiperà definitivamente l'annuncio del giorno seguente.

Visto il poco materiale mostrato, è davvero difficile prevedere quale gioco potrebbe nascondersi dietro il sito teaser, vista anche la fama di Nippon Ichi di pubblicare giochi spesso particolari e sopra le righe, anche rispetto agli standard giapponesi. Oltretutto il video in sé potrebbe essere semplicemente un'esca, per poi mostrare qualcosa di slegato o di collegato in modo labile.

Insomma, per saperne di più non ci resta che aspettare il 20 novembre, quando Nippon Ichi farà la sua mossa.

