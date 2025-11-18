Sxxinxgxmxhxmx non è una parolaccia cifrata, ma il nuovo sito teaser di Nippon Ichi, di chissà quale gioco

Nippon Ichi Software ha lanciato un sito teaser per un nuovo gioco che sarà annunciato il 20 novembre alle 9:00 (ora italiana). Sono anni che la compagnia adotta questo sistema per anticipare i suoi giochi, con grande efficacia, oltrettutto. Particolare lo slug del sito, che riporta il termine "sxxinxgxmxhxmx" come titolo. Non che sia particolarmente indicativo, a dirla tutta, ma fa comprendere gli sforzi fatti per nascondere l'annuncio (digitare tasti a caso).