I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium per novembre sono disponibili da oggi

Come annunciato la settimana scorsa, da oggi, martedì 18 novembre, sono disponibili i giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium per quanto riguarda il mese di novembre, e si tratta di una ricca mandata di 8 giochi su Extra a cui su aggiunge un classico per gli abbonati Premium.
Vediamo dunque la lista dei titoli PS4 e PS5 che vengono aggiunti da oggi al catalogo di PlayStation Plus Extra:
- Grand Theft Auto V (PS5, PS4)
- Pacific Drive (PS5)
- Still Wakes the Deep (PS5)
- Insurgency: Sandstorm (PS5, PS4)
- Thank Goodness You're Here! (PS5, PS4)
- The Talos Principle II (PS5)
- Monster Jam Showdown (PS5, PS4)
- MotoGP 25 (PS5, PS4)
Per quanto riguarda invece i giochi per PlayStation Plus Premium, si tratta del seguente titolo:
- Tomb Raider: Anniversary (PS2)
Anche in questo caso, l'apporto di classici non è propriamente colossale, ma si tratta comunque di un gioco che farà felici i nostalgici.
Aggiunge interessanti anche questo mese
Annunciati la settimana scorsa, i nuovi giochi di novembre di PlayStation Plus Extra e Premium possono dunque essere scaricati e giocati da oggi dagli abbonati ai tier superiori del servizio su sottoscrizione di Sony.
Si tratta di un'aggiunta che contiene alcuni titoli di notevole interesse, sebbene non recentissimi, che va ad affiancarsi alla tradizione offerta dei giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2025.
Nella lista spicca la presenza di GTA 5, il cui inserimento in un servizio in abbonamento emerge sempre come una notevole novità, sebbene il gioco sia ormai stato probabilmente acquistato o comunque giocato da una grande quantità di utenti.
Notevole anche l'aggiunta di Pacific Drive, disponibile dal mese scorso anche su Game Pass, un particolare survival in auto davvero molto interessante e coinvolgente.
Tra gli altri, segnaliamo in particolare la presenza dell'avventura horror Still Wakes the Deep, in grado di evocare atmosfere e suggestioni inquietanti e peculiari, essendo ambientato su una piattaforma al largo della Gran Bretagna, e la bizzarra avventura umoristica Thank Goodness You're Here!