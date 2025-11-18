I giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium per novembre sono disponibili da oggi

Come annunciato la settimana scorsa, da oggi, martedì 18 novembre, sono disponibili i giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium per quanto riguarda il mese di novembre, e si tratta di una ricca mandata di 8 giochi su Extra a cui su aggiunge un classico per gli abbonati Premium.

Vediamo dunque la lista dei titoli PS4 e PS5 che vengono aggiunti da oggi al catalogo di PlayStation Plus Extra:

Grand Theft Auto V (PS5, PS4)

Pacific Drive (PS5)

Still Wakes the Deep (PS5)

Insurgency: Sandstorm (PS5, PS4)

Thank Goodness You're Here! (PS5, PS4)

The Talos Principle II (PS5)

Monster Jam Showdown (PS5, PS4)

MotoGP 25 (PS5, PS4)

Per quanto riguarda invece i giochi per PlayStation Plus Premium, si tratta del seguente titolo:

Tomb Raider: Anniversary (PS2)

Anche in questo caso, l'apporto di classici non è propriamente colossale, ma si tratta comunque di un gioco che farà felici i nostalgici.