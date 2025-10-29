I giochi gratis di PlayStation Plus Essential di novembre 2025 fanno le fusa, oltre a essere stati svelati

Come da tradizione, i giochi gratis del livello base di PlayStation Plus saranno pubblicati a partire dal primo martedì del mese, ovvero martedì 4 novembre 2025 e saranno scaricabili fino a lunedì 1° dicembre. Rimarranno nella libreria degli utenti che li hanno scaricati anche successivamente, purché si continui a pagare l'abbonamento a PS Plus.

Sony ha a svelato i giochi gratis di novembre 2025 in arrivo per gli abbonati PlayStation Plus Essential , la fascia d'ingresso del suo servizio per PlayStation 4 e PlayStation 5. Si tratta di tre titoli a loro modo interessanti. Uno in particolare è stato un fenomeno di qualche anno fa, candidato anche al premio di Gioco dell'anno ai The Game Awards.

I giochi di novembre

Vediamo nel dettagli i giochi aggiunti questo mese.

I giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2025

In Stray si interpreta un gatto randagio che deve risolvere un antico mistero per fuggire da una città ormai dimenticata. Si tratta di un'avventura in terza persona ambientata tra i vicoli illuminati dalle luci al neon di una decadente città cibernetica e i suoi squallidi bassifondi. Sviluppato da BlueTwelve Studio, un piccolo team del sud della Francia "composto perlopiù da gatti e da una manciata di esseri umani", è apprezzatissimo dalla critica e dal pubblico.

EA Sports WRC 24 di Codemasters è l'ultimo gioco ufficiale del FIA World Rally Championship, che mette i giocatori al voltante dei veicoli di WRC, WRC2 e Junior WRC della stagione 2024, con tanto di piloti, scuderie e livree originali, in modalità che includono Carriera, Campionato, Prova a tempo, multigiocatore multipiattaforma, rally di regolarità e un Editor di livree dettagliato.

Totally Accurate Battle Simulator, infine, è un simulatore di combattimenti tra eserciti smisurati, che consente una grande personalizzazione di scene e unità, per degli scontri spettacolari.

Ricordate anche che avete tempo fino a lunedì 3 novembre per aggiungere i giochi PlayStation Plus Essential di ottobre alla vostra libreria: Alan Wake 2, Goat Simulator 3 e Cocoon. Sbrigatevi, perché sarebbe un peccato perderli.