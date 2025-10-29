GTA 7 sarà fatto con l'intelligenza artificiale? Il CEO di Take-Two lo esclude categoricamente

Strauss Zelnick, l'amministratore delegato di Take-Two Interactive , ha dichiarato di non essere un "detrattore" dell'intelligenza artificiale e del suo potenziale. Tuttavia, ha spiegato a una platea di dirigenti del settore tecnologico durante il Technology Executive Council Summit di CNBC a New York martedì, che i segnali di un impatto concreto di queste tecnologie sullo sviluppo e sulla produzione dei videogiochi sono "ancora limitati". Quindi, non aspettatevi che l'IA possa sviluppare un eventuale GTA 7 .

I motivi

Per quali motivi? Il primo, che sta creando tensioni tra le aziende che si occupano di intelligenza artificiale e Hollywood, musicisti e altri settori creativi, riguarda la proprietà intellettuale.

"Dobbiamo proteggere le nostre proprietà intellettuali, ma più di questo dobbiamo rispettare quelle altrui," ha detto Zelnick. "Se crei una proprietà intellettuale con l'IA, non è tutelabile." Zelnick ha sottolineato che, per gli editori di videogiochi come Take-Two, è importante che i contenuti creati rispettino non solo le leggi sul diritto d'autore, ma anche i diritti delle persone. "Ci sono dei limiti," ha detto.

Ma forse l'ostacolo più grande nell'integrare maggiormente l'intelligenza artificiale nella produzione di videogiochi riguarda ciò che, secondo lui, è la vera ragione del successo dell'azienda. "Poniamo che non ci fossero vincoli nell'uso dell'IA. Potremmo premere un pulsante domani e creare l'equivalente di un piano marketing per Grand Theft Auto?" ha chiesto. "La risposta è no. A, non è ancora possibile; e B, credo che il risultato non sarebbe niente di buono. Otterresti qualcosa di derivativo."

Zelnick ha spiegato che questo accade perché l'intelligenza artificiale è intrinsecamente "rivolta al passato", in quanto si basa su grandi quantità di dati preesistenti. Spesso, ha aggiunto, ciò che l'AI produce può sembrare nuovo solo perché usa dei modelli predittivi. "E ci sono moltissime cose nella vita che possono essere previste dai dati," ha detto, "e molte di esse possono essere risolte grazie ai dati."

"Per qualsiasi cosa che si basi su dati pregressi, l'AI è molto brava, e questo vale per molte aree. Ma per ciò che facciamo noi in Take-Two, tutto ciò che non si fonda su quei dati, l'AI sarà davvero, davvero pessima." Insomma, l'IA farebbe perdere il vantaggio creativo a Take-Two, che non può permetterselo. "Il nostro obiettivo è creare franchise destinati a durare nel tempo," ha dichiarato Zelnick, ricordando che Take-Two ha 11 serie che hanno venduto almeno 5 milioni di copie ciascuna al lancio, oltre a più di 20 popolari giochi mobile.

"La creatività del team è straordinaria," ha detto. "Ciò che Rockstar Games cerca di fare - e finora ha sempre fatto, più e più volte - è creare qualcosa che si avvicini alla perfezione." "Non può esistere creatività, per definizione, in alcun modello di intelligenza artificiale, perché è basato sui dati," ha concluso Zelnick.