I fan di GTA 6 pensano di aver individuato la data del terzo trailer

Le speculazioni su GTA 6 e sulle date di trailer e altri materiali promozionali sono ormai un genere letterario. Dopo la relativa calma creata dalla pubblicazione del secondo trailer, la mancanza di informazioni ufficiali da Rockstar Games ha riaperto le danze e ora i fan affermano di sapere quando sarà pubblicato il terzo trailer del videogioco più atteso e, probabilmente, costoso di sempre.

Dimmi quando tu verrai, dimmi quando quando quando

Più precisamente, alcuni credono che la data di uscita del "Trailer 3" sia sempre stata nascosta in bella vista sin dal lancio dell'ultimo trailer, avvenuto all'inizio di quest'anno. Dove? Come? Quando?

I fan di GTA 6 pensano che il Trailer 3 uscirà a novembre. Più precisamente, l'8 novembre 2025, data che non solo coincide con il secondo anniversario dell'annuncio del Trailer 1, ma compare anche sull'orologio di Jason nel Trailer 2, dove si legge "11:08". La maggior parte delle persone penserebbe che si tratti semplicemente dell'ora di gioco ma, immancabilmente, i due numeri sono stati letti come un indizio.

Chiaramente il tutto va preso per quello che è, anche in virtù del fatto che la maggior parte delle teorie dei fan si sono rivelate completamente sballate. Del resto sono un modo per smorzare l'attesa e dal secondo trailer sono già trascorsi cinque mesi, il che lascia pensare che presto potrebbero esserci delle novità relative a GTA 6, la cui uscita si avvicina a grandi passi.

Va anche detto che le teorie che puntano su novembre sono diverse, perché la società madre di Rockstar, Take-Two Interactive, terrà la prossima call trimestrale con gli investitori il 6 novembre. Sebbene queste conferenze raramente contengano informazioni sostanziali sui nuovi titoli (oltre a eventuali aggiornamenti sulle finestre di uscita o ritardi), non sarebbe la prima volta che un trailer o una notizia importante vengano pubblicati poco prima della call, nel tentativo di dare una spinta alle azioni della compagnia e soddisfare gli investitori.

All'inizio di quest'anno, Rockstar Games ha posticipato il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto, confermando che GTA 6 uscirà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 26 maggio 2026. Per la maggior parte dei fan che conoscono i precedenti titoli Rockstar, la notizia non è stata una grande sorpresa. Tuttavia, il vero dubbio resta se Grand Theft Auto 6 verrà rimandato ancora. Alcuni sostengono che Rockstar di solito rispetta le date una volta che vengono fissate, ma diversi giornalisti e insider ritengono che un ulteriore rinvio non sia da escludere.