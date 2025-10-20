The Sims Mobile saluta: Electronic Arts ne ha annunciato la chiusura a breve

The Sims Mobile ci sta per salutare: Electronic Arts ne ha annunciato la chiusura definitiva il 20 gennaio 2026 , dopo quasi otto anni di attività (fu lanciato a marzo 2018). Oggi è stato aggiornato per l'ultima volta e da domani sparirà dai negozi. Le microtransazioni sono state tutte bloccate. Quando arriverà il momento della chiusura, The Sims Mobile diventerà completamente ingiocabile, visto che richiede una connessione a internet e i progressi di gioco vengono salvati sui server.

L'annuncio di EA

"The Sims Mobile e la comunità di The Sims nel suo insieme sono pieni di creatività, gentilezza e immaginazione," ha scritto EA in un post sul blog ufficiale. "Ci avete stupito con le vostre storie, le vostre creazioni e i vostri Sims. Siamo orgogliosi di aver condiviso questo viaggio con voi e, come segno di riconoscenza, abbiamo preparato alcune sorprese per accompagnare The Sims Mobile nel suo capitolo finale."

Le sorprese sono 14 eventi di gioco, tra cui missioni a tempo limitato e cacce al tesoro. Non ci sarà più denaro reale da spendere, ma chi ha già acquistato valuta potrà esaurirla. A partire da oggi, inoltre, i giocatori avranno energia illimitata, così da "rendere più semplice completare i progetti e godersi al meglio gli ultimi mesi di gioco."

Il 6 gennaio, tutti gli oggetti della Modalità Costruisci e del Crea un Sim verranno sbloccati, permettendo ai giocatori di personalizzare completamente le case e l'aspetto dei propri Sims per un paio di settimane, prima che si abbassi definitivamente il sipario sulle vite virtuali dei Sims.

Non sono stati annunciati titoli sostitutivi per The Sims Online, anche se non è escluso che in futuro possa essere lanciato un nuovo gioco dedicato a queste piattaforme. The Sims Online non è l'unico gioco di EA che sarà chiuso nei prossimi mesi.