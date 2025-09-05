Electronic Arts ha annunciato la chiusura dei server di quattro giochi di corse , che smetteranno di funzioanre online. Si tratta di: Grid Autosport, Grid 2, Dirt 3 e Dirt Showdown , che chiuderanno a marzo 2026. Non sono state date motivazioni in merito alla chiusura, ma immaginiamo che gli scenari possibili siano semplicemente due: la scadenza di alcune licenze e / o l'età dei giochi colpiti che rende il mantenimento dei server un costo non più sostenibile.

I giochi chiusi

Dirt Showdown risale al 2012 e fu pubblicato su PC, PS3 e Xbox 360. Dirt 3 fu pubblicato per le stesse piattaforme nel 2011. Grid 2 è un titolo del 2013, uscita sempre sulle stesse piattaforme, mentre Grid Autosport risale al 2014 ed è stato pubblicato anche su Nintendo Switch e sistemi mobile.

Dirt Showdown

Insomma, EA continua ad annunciare la chiusura di giochi dopo Anthem, anche se in questo caso di genere completamente diverso e tutti sviluppati da Codemasters, etichetta che ha acquisito negli ultimi anni.

C'è da dire che Anthem diventerà ingiocabile dopo la chiusura, mentre i titoli di Codemasters rimarrano fruibili offline. D'altro canto pare che ormai non ci giochi più nessuno, quindi non crediamo che la fine dei servizi online sarà accolta con particolare risentimento.

Va anche detto che ormai la serie Grid è stata completamente abbandonata, con Codemasters, o ciò che ne rimane, che è stata messa in pianta stabile a sviluppare seguiti di F1, la serie con licenza ufficiale FIA.