Paradox sta rimborsando Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 in attesa di comunicare novità sul DLC con i clan

Si tratta dell'effetto delle proteste dei giocatori, che hanno costretto Paradox a rivedere la situazione, per non compromettere il lancio del già sfortunato gioco , che ha vissuto un cambio completo di sviluppatore con reboot dell'intero progetto. Quindi, chi ha acquistato l'edizione premium sarà rimborsato, in attesa di novità.

Paradox ha deciso di rimborsare chi ha prenotato l'edizione premium di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sul PlayStation Store, in attesa di comunicare la decisione presa sui due clan extra inclusi in un DLC a pagamento: l'ormai famigerato pacchetto "Shadows and Silk".

Ecco quando ne sapremo di più

Paradox e The Chinese Room hanno spiegato di stare apportando dei cambiamenti significativi all'offerta. Come confermato sui server Discord sia di Bloodlines 2 che di World of Darkness dalla community developer Debbie 'DebbieElla' Lane, un aggiornamento completo sui cambiamenti arriverà il 17 settembre.

"Stiamo lavorando sodo sugli aggiustamenti che abbiamo promesso e saremo in grado di fornirvi tutti i dettagli il 17 settembre. Apportare cambiamenti significativi come questo coinvolge molte parti e vogliamo assicurarci di fare le cose per bene."

I rimborsi partiranno lunedì 8 settembre. Chi vorrà, potrà preordinare di nuovo il gioco in una fase successiva.

"Chiunque abbia pre-ordinato l'edizione Premium tramite il PlayStation Store sarà contattato e rimborsato a partire da lunedì 8 settembre. Potrete pre-ordinare nuovamente la vostra copia dell'edizione Premium più avanti, prima dell'uscita del 21 ottobre. Vi preghiamo di notare che questo è un primo passo del nostro piano d'azione che precede il 17 settembre per offrirvi la migliore esperienza possibile al lancio."

A quanto pare, escludere due clan popolari come i Lasombra e, soprattutto, i Toreador dal gioco base non è stata una buona idea. Chissà chi l'ha avuta.

Per chi se lo stesse chiedendo, immaginiamo che Paradox faccia riferimento al solo PlayStation Store, perché i negozi digitali di PC e Xbox già consentono di chiedere il rimborso dei giochi prenotati, senza che l'editore debba intervenire.