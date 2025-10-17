Il prezzo ideale per GTA 6 è 80€: venderlo a 100€ farebbe guadagnare di meno

GTA 6 costerà 100 dollari? La domanda continua a rimbalzare in giro per il mondo e per tutti gli angoli digitali di internet e ogni persona dà la propria risposta, tra chi dice che sarebbe giusto e chi invece lo considera una follia.
Cosa pensano però i giocatori? Una nuova ricerca di MIDiA Research ci dà una risposta.
I possibili prezzi di GTA 6
Secondo i dati, che va detto si basano solo su 2.000 giocatori USA, il classico prezzo di 70 dollari / 80 euro è la cifra perfetta per guadagnare di più. Vendere il gioco a un prezzo più alto rischia in realtà di portare meno soldi nelle casse dello sviluppatore Rockstar Games e dell'editore Take-Two.
MIDiA spiega infatti che il 59% dei consumatori provano interesse per l'acquisto di GTA 6; per la compagnia di analisi Grand Theft Auto 6 è il perfetto caso di studio per comprendere le aspettative dei consumatori sui prezzi dei videogiochi e che il 60% degli appassionati "certamente" o "probabilmente" comprerebbe GTA 6 a 80 euro, mentre solo il 35% lo comprerebbe a 100 dollari. Se il prezzo calasse a 50 dollari / 60 euro, il 79% dei partecipanti comprerebbe il gioco di Rockstar Games.
Se invece la cifra salisse fino a un (folle) 150 dollari, solo il 16% accetterebbe la cosa e spenderebbe tale cifra pur di avere GTA 6. Secondo MIDiA, il prezzo ottimale di 70 dollari farebbe sì che il 9% degli adulti USA compri Grand Theft Auto 6, ovvero 22,9 milioni di unità piazzate per 1,6 miliardi di ricavi.
Per il momento non c'è una risposta ufficiale riguardo al prezzo di Grand Theft Auto 6, ricordiamo, quindi continuiamo ad attendere per vedere qual è il prezzo del gioco. Segnaliamo infine che le recensioni di GTA 6 verrebbero gestite in modo non classico e il motivo sarebbe il timore dei leak.