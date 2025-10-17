I CD e vinili della colonna sonora originale di Silent Hill f non saranno pubblicati: Konami blocca tutto

Purtroppo per tutte queste persone, Konami ha ora annunciato che no, l'edizione fisica non sarà pubblicata .

Uno dei gli elementi più apprezzati di Silent Hill f è la colonna sonora, che con le proprie note riesce a immergerci nell'inquietante mondo nebbioso del videogioco e ci spaventa prima ancora che i mostri spuntino da dietro l'angolo. Non vi stupirà quindi sapere che in molti sono interessati a comprare le colonna sonora originale in formato fisico , che era stata confermata da Konami.

Il messaggio di Konami sulla colonna sonora di Silent Hill f

In un messaggio sull'account giapponese di Silent Hill che potete vedere qui sotto, Konami ha spiegato che sia la versione su CD che le versioni su vinile della colonna sonora originale di Silent Hill f non saranno più pubblicate, sebbene fossero già in prenotazione.

Tutti coloro che hanno prenotato o preacquistato una copia della colonna sonora originale di Silent Hill f saranno risarciti, ovviamente, ma non potranno ottenere le musiche del gioco se non tramite la versione Digital Deluxe del gioco o tramite l'upgrade separato alla Deluxe. Ovviamente la versione fisica ha un valore ben superiore per molti che non apprezzano l'idea di avere solo la versione digitale.

La parte strana è che Konami non ha dato una vera e propria spiegazione per questa cancellazione e ha solo affermato che "per varie circostanze" non sarà pubblicata. Chiaramente i fan non sono felici della mossa. Non è nemmeno chiaro se la colonna sonora originale di Silent Hill f arriverà su servizi come Spotify in futuro.

