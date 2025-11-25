Silent Hill f è in sconto per la prima volta su Steam con i saldi di Konami

Anche Konami ha lanciato le sue offerte per il periodo del Black Friday su Steam, mettendo a prezzo ridotto gran parte del suo catalogo. Tra i giochi in promozione spicca Silent Hill f, per la prima volta in sconto sulla piattaforma di Valve.
Il survival horror è disponibile a 63,99 euro nella versione base e a 71,99 euro nella Digital Deluxe, con uno sconto del 20% su entrambe. Anche il remake di Silent Hill 2 è in offerta: ora si può acquistare a 34,99 euro con uno sconto del 50%, il prezzo più basso mai raggiunto su Steam. Per chi volesse entrambi i titoli, è disponibile il Dual Pack a 87,99 euro, con un ulteriore risparmio di circa 11 euro sul totale.
Anche Metal Gear Solid Delta e la raccolta HD di Suikoden in promozione
Tra le offerte proposte da Konami troviamo anche il remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, proposto a 55,99 euro con uno sconto del 30%: anche in questo caso si tratta del prezzo più basso registrato su Steam sin dalla pubblicazione.
In promozione anche i giochi di Yu-Gi-Oh!, inclusa la Early Days Collection, ora disponbile a metà prezzo per 29,99 euro, e di Castlevania, con la Dominus Collection che scende a 15,74 euro con uno sconto del 30%. Infine, segnaliamo la raccolta Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars a 34,99 euro, con il prezzo ridotto del 30%.
Tutte le offerte lanciate da Konami su Steam saranno attive fino all'8 dicembre. A questo indirizzo trovate il catalogo completo dei saldi dell'editore giapponese. Sono iniziati anche i saldi di altri publisher, come Activision, PlayStation, Xbox e Ubisoft.