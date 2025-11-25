WhatsApp testa nuovi suggerimenti per prevenire ulteriori sospensioni

WhatsApp sta attualmente lavorando a una funzione che offre alcune linee guida per utilizzare l'app in modo responsabile . Si tratta precisamente della versione 2.25.35.7 della beta, quindi non è ancora ufficialmente disponibile. In poche parole, l'app dovrebbe mostrare degli avvisi agli utenti sospesi, spiegando esattamente quali comportamenti potrebbero aver causato questo provvedimento. L'obiettivo è quindi quello di ridurre i ban ripetuti , insegnando agli utenti un comportamento corretto.

Le novità e i comportamenti da evitare

Come vi abbiamo anticipato, WhatsApp sta testando una funzionalità che spiega quali comportamenti evitare, dato che potrebbero portare a una seconda sospensione dell'account. Questi promemoria appariranno durante il processo di revisione, aiutando gli utenti a comprendere prima cosa hanno sbagliato. Una sorta di: "Ti do una seconda possibilità, ma impara dai tuoi errori". L'obiettivo è quindi quello di ridurre il numero di infrazioni ripetute, fornendo un percorso chiaro da seguire affinché ciò non accada più.

I suggerimenti di WhatsApp

Prima di tutto, WhatsApp chiede che non vengano inviati messaggi di massa in un breve periodo di tempo. Ciò verrebbe paragonato allo spam, quindi assicuratevi di non inviare messaggi in grandi quantità e a molti destinatari. Allo stesso modo, è vietato utilizzare bot o strumenti per la messaggistica automatizzata, dato che non sono consentiti e verrebbero anche categorizzati come "creazione di reti spam e campagne fraudolente".