WhatsApp, la funzione Informazioni è stata migliorata e strizza l’occhio alle Note di Instagram

La funzione Informazioni non è una vera novità. Vi è mai capitato di aprire il profilo di un contatto e leggere la dicitura "Ciao! Sto usando WhatsApp"? Ebbene, è proprio a quella sezione che ci riferiamo. Una funzionalità che, purtroppo, non si è mai dimostrata particolarmente utile e che spesso sembra lasciare il tempo che trova, forse oscurata dalle storie, decisamente più impattanti e dinamiche. Tuttavia, WhatsApp ha apportato una serie di miglioramenti affinché possano funzionare in modo analogo alle note di Instagram. Vediamo tutti i dettagli.
Come cambiano le informazioni su WhatsApp
Questa funzione è sempre stata pensata per consentire agli utenti di condividere rapidamente ciò che accade nella loro vita. In questo caso sono stati apportati alcuni miglioramenti affinché possa essere ancora più visibile e dinamica. Se ad esempio non siete disponibili, potete comunicarlo rapidamente attraverso le note. Questa sezione si trova stavolta nella parte superiore delle chat individuali (e ovviamente nel vostro profilo). Inoltre, è possibile rispondere alla sezione Informazioni toccandola nella chat.
Sappiate, però, che le informazioni che inserirete scadranno dopo un giorno, un po' come accade per le storie. Tuttavia, a differenza di quest'ultime, potrete andare nelle Impostazioni e toccare "Imposta Informazioni" per scegliere il timer, quindi potranno essere visibili anche per più di 24 ore.
Per quanto concerne la privacy, è possibile anche scegliere chi potrà vedere le vostre note, andando nelle impostazioni dedicate. Potrete impostare la visibilità solo per i vostri contatti o renderla visibile a tutti.
Altre novità
Nel frattempo, WhatsApp sta testando la funzione "Shake-to-Report", che permette di segnalare bug scuotendo il proprio smartphone. Inoltre, è in fase di test anche il multi-account su iOS, a quanto pare una delle funzioni più richieste.
In pratica, permette di usare due numeri nella stessa app mantenendo chat, notifiche e impostazioni separate.