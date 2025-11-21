WhatsApp, la funzione Informazioni è stata migliorata e strizza l’occhio alle Note di Instagram

La funzione Informazioni non è una vera novità. Vi è mai capitato di aprire il profilo di un contatto e leggere la dicitura "Ciao! Sto usando WhatsApp"? Ebbene, è proprio a quella sezione che ci riferiamo. Una funzionalità che, purtroppo, non si è mai dimostrata particolarmente utile e che spesso sembra lasciare il tempo che trova, forse oscurata dalle storie, decisamente più impattanti e dinamiche. Tuttavia, WhatsApp ha apportato una serie di miglioramenti affinché possano funzionare in modo analogo alle note di Instagram. Vediamo tutti i dettagli.