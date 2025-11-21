0

WhatsApp, la funzione Informazioni è stata migliorata e strizza l'occhio alle Note di Instagram

La sezione Informazioni di WhatsApp è stata rivista e migliorata in modo da diventare ancora più dinamica e visibile. Ecco cosa cambierà.

21/11/2025
La funzione Informazioni non è una vera novità. Vi è mai capitato di aprire il profilo di un contatto e leggere la dicitura "Ciao! Sto usando WhatsApp"? Ebbene, è proprio a quella sezione che ci riferiamo. Una funzionalità che, purtroppo, non si è mai dimostrata particolarmente utile e che spesso sembra lasciare il tempo che trova, forse oscurata dalle storie, decisamente più impattanti e dinamiche. Tuttavia, WhatsApp ha apportato una serie di miglioramenti affinché possano funzionare in modo analogo alle note di Instagram. Vediamo tutti i dettagli.

Come cambiano le informazioni su WhatsApp

Questa funzione è sempre stata pensata per consentire agli utenti di condividere rapidamente ciò che accade nella loro vita. In questo caso sono stati apportati alcuni miglioramenti affinché possa essere ancora più visibile e dinamica. Se ad esempio non siete disponibili, potete comunicarlo rapidamente attraverso le note. Questa sezione si trova stavolta nella parte superiore delle chat individuali (e ovviamente nel vostro profilo). Inoltre, è possibile rispondere alla sezione Informazioni toccandola nella chat.

La sezione Informazioni aggiornata
Sappiate, però, che le informazioni che inserirete scadranno dopo un giorno, un po' come accade per le storie. Tuttavia, a differenza di quest'ultime, potrete andare nelle Impostazioni e toccare "Imposta Informazioni" per scegliere il timer, quindi potranno essere visibili anche per più di 24 ore.

Per quanto concerne la privacy, è possibile anche scegliere chi potrà vedere le vostre note, andando nelle impostazioni dedicate. Potrete impostare la visibilità solo per i vostri contatti o renderla visibile a tutti.

Altre novità

Nel frattempo, WhatsApp sta testando la funzione "Shake-to-Report", che permette di segnalare bug scuotendo il proprio smartphone. Inoltre, è in fase di test anche il multi-account su iOS, a quanto pare una delle funzioni più richieste.

WhatsApp testa il multi-account su iOS: sarebbe una delle funzioni più richieste dalla community WhatsApp testa il multi-account su iOS: sarebbe una delle funzioni più richieste dalla community

In pratica, permette di usare due numeri nella stessa app mantenendo chat, notifiche e impostazioni separate.

