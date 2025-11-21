Tales of Berseria Remastered ha come base la versione occidentale censurata, anche in Giappone

Contestualmente all'annuncio ufficiale di Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco e D.A.G. Inc. hanno pubblicato sul sito ufficiale un elenco dettagliato delle novità della nuova versione, comprese le eventuali modifiche ai contenuti.
In mezzo al mare di migliorie, piccole e grandi, come l'aumento della velocità di camminata e le icone dell'HUD più intuitive, è spuntata fuori la questione censura, con il riferimento all'uso della versione internazionale in tutti i territori, compresi quelli in cui l'originale non era censurato.
Esempio di censura
Il sito riporta anche un esempio di censura. Al riguardo, fate attenzione perché stiamo per dare un'anticipazione sulla trama. Se non volete sapere niente in anticipo, non leggete oltre.
La scena di cui si parla è quella in cui Laphicet, un giovane malak che funge da cattivo, viene trafitto da Artorius Collbrande. Mentre la versione giapponese originale mostrava la scena in forma esplicita e non censurata, la versione internazionale mostrava Laphicet colpito da un raggio di energia magica a forma di croce.
Quando Tales of Berseria uscì nel 2016, Bandai Namco modificò diverse scene nella versione internazionale per mantenere la classificazione PEGI 16+. Pare che questa volta non voglia avere problemi e abbia deciso di partire con la versione censurata.
Per il resto, vi ricordiamo che Tales of Berseria Remastered uscirà il 26 febbraio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (Steam).