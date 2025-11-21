Tales of Berseria Remastered ha come base la versione occidentale censurata, anche in Giappone

Contestualmente all'annuncio ufficiale di Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco e D.A.G. Inc. hanno pubblicato sul sito ufficiale un elenco dettagliato delle novità della nuova versione, comprese le eventuali modifiche ai contenuti.

In mezzo al mare di migliorie, piccole e grandi, come l'aumento della velocità di camminata e le icone dell'HUD più intuitive, è spuntata fuori la questione censura, con il riferimento all'uso della versione internazionale in tutti i territori, compresi quelli in cui l'originale non era censurato.