Ubisoft non è stata acquisita, i risultati finanziari sono infine stati pubblicati

I risultati finanziari di Ubisoft sono infine stati pubblicati nelle ore scorse, con la conferma che la compagnia non è stata acquisita da un'altra entità come sostenevano alcune voci di corridoio, bensì il ritardo accumulato era dovuto a un problema di tipo contabile, poi risolto.
La notizia sul ritardo nella pubblicazione dei risultati finanziari e la sospensione dell'attività in borsa era sembrata sospetta e ha subito fatto scaturire speculazioni sulla possibilità che Ubisoft stesse per essere acquisita da un'altra compagnia, con alcuni che si spingevano anche a riferire possibili dettagli su questa, facendo pensare a Tencent.
In verità la situazione sembra essere stata molto più prosaica, legata a qualche inconveniente in materia contabile che ha portato a uno slittamento nella pubblicazione dei risultati, i quali sono comunque infine arrivati senza segnalare particolari variazioni nell'assetto della compagnia.
Primi dettagli ufficiali su Vantage Studios
Buona parte del documento finanziario riguarda comunque il cambiamento importante già annunciato in precedenza, ovvero la creazione di una sussidiaria finanziata in buona parte proprio da Tencent, con l'operazione che si concluderà nei prossimi giorni.
Tutte le condizioni sono state soddisfatte, si legge, e alla chiusura la compagnia dovrebbe ricevere 1,16 miliardi di euro come investimenti per completare la costituzione della nuova divisione, che a quanto pare si chiama Vantage Studios, come era già emerso nelle voci precedenti.
L'intenzione di questa nuova compagnia è far crescere i giochi first party e i titoli originali, organizzandosi attraverso un modello di "case di creazione" che si concentreranno sulla creatività e lo sviluppo di titoli interni, con ulteriori dettagli che verranno pubblicati a gennaio.
Il programma di riduzione dei costi del gruppo Ubisoft prosegue, con l'obiettivo di raggiungere almeno altri 100 milioni di euro di ulteriori aggiustamenti in risparmi per l'anno fiscale 2026-2027 rispetto a quello 2024-2025.
Per il resto, Ubisoft conferma che Prince of Persia: The Sands of Time remake, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence e un altro gioco non ancora annunciato sono previsti per il quarto trimestre dell'anno fiscale.