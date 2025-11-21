Ubisoft non è stata acquisita, i risultati finanziari sono infine stati pubblicati

I risultati finanziari di Ubisoft sono infine stati pubblicati nelle ore scorse, con la conferma che la compagnia non è stata acquisita da un'altra entità come sostenevano alcune voci di corridoio, bensì il ritardo accumulato era dovuto a un problema di tipo contabile, poi risolto.

La notizia sul ritardo nella pubblicazione dei risultati finanziari e la sospensione dell'attività in borsa era sembrata sospetta e ha subito fatto scaturire speculazioni sulla possibilità che Ubisoft stesse per essere acquisita da un'altra compagnia, con alcuni che si spingevano anche a riferire possibili dettagli su questa, facendo pensare a Tencent.

In verità la situazione sembra essere stata molto più prosaica, legata a qualche inconveniente in materia contabile che ha portato a uno slittamento nella pubblicazione dei risultati, i quali sono comunque infine arrivati senza segnalare particolari variazioni nell'assetto della compagnia.