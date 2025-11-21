È morto Hiroshi Kubota, storico compositore di SEGA che lavorò su Sorcerian, Moonwalker e Sonic

Purtroppo siamo costretti a riportare la triste notizia della morte di Hiroshi Kubota, storico compositore giapponese che ha lavorato a molti classici di Sega. La notizia è stata divulgata dall'ex collega Koichi Namiki sui social media e ripresa da @allcityslopshop.com. Namiki ha raccontato che Kubota era affetto da tempo da una malattia, non specificata, che lo ha portato al decesso.
Kubota si unì a Sega nel 1989 e tra i suoi primi incarichi ebbe quello di convertire Sorcerian per Mega Drive, per il quale compose metà delle nuove tracce audio insieme a Tokuhiko Uwabo. Ha anche arrangiato la musica di Moonwalker, adattando brani di Michael Jackson per la versione Mega Drive. Un altro lavoro di arrangiamento fu prendere le musiche di Masato Nakamura per Sonic the Hedgehog e convertirle affinché funzionassero nel motore audio SMPS (Sample Music Playback System) del Mega Drive.
Negli anni '90 combatté contro una colite ulcerosa, arrivando persino a ritirarsi da Sega all'inizio del 1994. Per fortuna si trattò di un ritiro di breve durata, visto che tornò in Sega nell'aprile dello stesso anno.
Tra i suoi altri giochi citiamo: Advanced Daisenryaku: Deutsch Dengeki Sakusen (1991), Dyna Brothers (1992), Panic! (1993), Formula One World Championship: Beyond the Limit (1994), Ristar (1995) e Sword of the Berserk: Guts' Rage (1999).