È morto Hiroshi Kubota, storico compositore di SEGA che lavorò su Sorcerian, Moonwalker e Sonic

Purtroppo siamo costretti a riportare la triste notizia della morte di Hiroshi Kubota, storico compositore giapponese che ha lavorato a molti classici di Sega. La notizia è stata divulgata dall'ex collega Koichi Namiki sui social media e ripresa da @allcityslopshop.com. Namiki ha raccontato che Kubota era affetto da tempo da una malattia, non specificata, che lo ha portato al decesso.