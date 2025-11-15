Un norvegese è stato arrestato per aver giocato alla visual novel Dorei to no Seikatsu -Teaching Feeling

Si tratta della visual novel Dorei to no Seikatsu -Teaching Feeling- , incentrata sulla cura di una giovane ragazza schiava che è stata maltrattata dal suo precedente proprietario . Il giocatore può scegliere tra sette modalità, sei delle quali contengono contenuti sessuali che coinvolgono minorenni

Maggiori dettagli

Come riportato in passato, Dorei to no Seikatsu -Teaching Feeling- è stata realizzata da FreakilyCharming e racconta la vita di una ragazza schiava, chiamata Sylvie, che viene venduta a un nuovo padrone, il giocatore.

Sylvie

Sylvie, che ha le fattezze di una ragazzina, ha il corpo pieno di cicatrici, dovute ai maltrattamenti del proprietario precedente. L'obiettivo, attraverso le varie interazioni disponibili, è in un certo senso di rieducarla, sempre però nel contesto di un rapporto schiava/padrone, con tutto ciò che ne deriva, violenze e atti sessuali compresi. Insomma, Sylvie è una nostra proprietà e, per quanto si possa ingentilire la circostanza, comprarle abiti o portarla a cena fuori ha l'unico obiettivo di farle accettare la violenza che sta continuando a subire

Secondo la polizia norvegese, il sospetto ha dichiarato di aver giocato solo alla versione priva di contenuti sessuali. Sebbene il tribunale abbia accettato questa affermazione, il gioco è stato comunque giudicato illegale secondo la legge norvegese. L'investigatore Fredrik Martin Sørnes ha affermato che il contenuto del gioco soddisfa la definizione legale di materiale legato ad abusi.