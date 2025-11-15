0

Corpse Party Tetralogy Pack non uscirà in occidente a causa delle linee guida di Nintendo

Purtroppo non potremo giocare con il Corpse Party Tetralogy Pack per colpa delle linee guida di NIntendo, che non avrebbero fatto passare alcuni contenuti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/11/2025
Alcuni personaggi di Corpse Party

XSEED Games ha cancellato l'uscita occidentale di Corpse Party Tetralogy Pack per Nintendo Switch, affermando che i contenuti di diversi giochi inclusi nella raccolta non rispettavano le attuali linee guida della piattaforma. Corpse Party Tetralogy Pack è stato pubblicato in Giappone su Nintendo Switch il 7 agosto, con tanto di supporto alla lingua inglese. La raccolta include la riedizione del 2021 di Corpse Party, Corpse Party: Book of Shadows, Corpse Party: Sweet Sachiko's Hysteric Birthday Bash e Corpse Party: Blood Drive.

Non è stato specificato quali contenuti in particolare sarebbero in contrasto con le linee guida, ma chi ha giocato ai Corpse Party riuscirà sicuramente a immaginarli.

Ecco il messaggio completo di XSEED Games riguardo alla cancellazione dell'uscita:

Due personaggi di Corpse Party: Blood Drive
Due personaggi di Corpse Party: Blood Drive

"Sappiamo quanto stavate aspettando l'uscita del Corpse Party Tetralogy Pack. Sebbene in passato abbiamo pubblicato capitoli della serie Corpse Party su console e store digitali in occidente, siamo stati informati che i contenuti di diversi giochi inclusi nella Tetralogy non rispettavano le attuali linee guida della piattaforma. Di conseguenza, non siamo in grado di pubblicare questi giochi come previsto e abbiamo quindi cancellato l'uscita fisica del Corpse Party Tetralogy Pack, così come la pubblicazione digitale dei giochi della serie non ancora usciti in occidente e presenti nella raccolta.

Corpse Party: Blood Drive - Il trailer di lancio Corpse Party: Blood Drive - Il trailer di lancio

Ci scusiamo per qualsiasi confusione o delusione ciò possa aver causato. Continuiamo a collaborare con i nostri partner di MAGES. per portare Corpse Party II: Darkness Distortion in occidente e condivideremo maggiori dettagli sulla sua uscita non appena possibile. Grazie per la vostra comprensione e per il continuo supporto a XSEED Games e al franchise Corpse Party.

#Sviluppatori
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Corpse Party Tetralogy Pack non uscirà in occidente a causa delle linee guida di Nintendo