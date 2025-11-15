Corpse Party Tetralogy Pack non uscirà in occidente a causa delle linee guida di Nintendo

Non è stato specificato quali contenuti in particolare sarebbero in contrasto con le linee guida, ma chi ha giocato ai Corpse Party riuscirà sicuramente a immaginarli.

XSEED Games ha cancellato l'uscita occidentale di Corpse Party Tetralogy Pack per Nintendo Switch , affermando che i contenuti di diversi giochi inclusi nella raccolta non rispettavano le attuali linee guida della piattaforma. Corpse Party Tetralogy Pack è stato pubblicato in Giappone su Nintendo Switch il 7 agosto, con tanto di supporto alla lingua inglese. La raccolta include la riedizione del 2021 di Corpse Party, Corpse Party: Book of Shadows, Corpse Party: Sweet Sachiko's Hysteric Birthday Bash e Corpse Party: Blood Drive.

Ecco il messaggio completo di XSEED Games riguardo alla cancellazione dell'uscita:

Due personaggi di Corpse Party: Blood Drive

"Sappiamo quanto stavate aspettando l'uscita del Corpse Party Tetralogy Pack. Sebbene in passato abbiamo pubblicato capitoli della serie Corpse Party su console e store digitali in occidente, siamo stati informati che i contenuti di diversi giochi inclusi nella Tetralogy non rispettavano le attuali linee guida della piattaforma. Di conseguenza, non siamo in grado di pubblicare questi giochi come previsto e abbiamo quindi cancellato l'uscita fisica del Corpse Party Tetralogy Pack, così come la pubblicazione digitale dei giochi della serie non ancora usciti in occidente e presenti nella raccolta.

Ci scusiamo per qualsiasi confusione o delusione ciò possa aver causato. Continuiamo a collaborare con i nostri partner di MAGES. per portare Corpse Party II: Darkness Distortion in occidente e condivideremo maggiori dettagli sulla sua uscita non appena possibile. Grazie per la vostra comprensione e per il continuo supporto a XSEED Games e al franchise Corpse Party.