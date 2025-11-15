GOG ha svelato che solo lo 0,03% dei suoi utenti ha abusato del sistema di rimborsi

Il negozio digitale GOG , di proprietà di CD Projekt, ha svelato che solo lo 0,03% della sua utenza attiva a ottobre ha abusato del sistema di rimborsi . Ne ha approfittato anche per spiegare la sua filosofia in merito: se si dà fiducia all'utenza, questa viene ripagata.

Abusi limitati

"Onestamente, se non usassi Steam, userei GOG. Quel rimborso di 30 giorni senza domande è incredibile. Puoi giocare a un gioco quanto ti serve per capire se ti piace o meno. Le 2 ore di Steam non sono abbastanza, secondo me." Ha scritto l'utente CelistalPeach, che poi ha aggiunto: "Lo so! Penso che forse 5 ore sarebbero ragionevoli, a dire il vero. Non ne vado pazzo, ma la politica di rimborso di GOG è così buona che ho letteralmente giocato a Cyberpunk, l'ho finito + un sacco di contenuti secondari, poi l'ho rimborsato perché avevo bisogno di soldi."

Chiaramente CelistalPeach ha ricevuto moltissime critiche per questo post e qualcuno è arrivato a dire che GOG dovrebbe cambiare politica di rimborsi, per evitare abusi del genere, immaginando che fossero moltissimi.

È qui che è arrivato l'intervento del community manager del negozio, che ha spiegato: "Visto che questo argomento sta prendendo forza su Reddit, vogliamo ribadire che quando ti fidi dei giocatori, loro ti danno motivo di continuare a fidarti: solo lo 0,03% dei nostri utenti attivi a ottobre ha abusato della nostra politica di rimborsi."

Gli abusi ci sono stati, quindi, ma sono stati limitati e non hanno inciso sull'andamento del negozio, che ultimamente si è messo in luce per diverse iniziative positive, come quella legata alla preservazione dei giochi o quella di valorizzazione di alcune total conversion.