Chi è il vero antagonista di Cyberpunk 2077? Non è l'Arasaka, né Adam Smasher: CD Projekt risponde

Cyberpunk 2077 è un massiccio gioco d'azione e sparatutto in un ampio mondo, che ci immerge in una lotta contro il tempo, mentre cerchiamo di sopravvivere alla bomba a orologeria chiamata Johnny Silverhand che abbiamo nella nostra testa.
Chi è però il nostro antagonista? Johnny? La Arasaka Corporation? Oppure il bruto meccanizzato Adam Smasher? Nessuno di loro, almeno secondo lo sceneggiatore capo del team di Cyberpunk 2077.
Il vero antagonista in Cyberpunk 2077 è...
"Durante la pre-produzione di Cyberpunk 2077, ci siamo resi conto quasi subito che Night City sarebbe stata la nostra antagonista principale", ha dichiarato Tomasz Marchewka, sceneggiatore capo di Cyberpunk 2077, in un'intervista a GamesRadar+. "Alcuni [giocatori] l'hanno capito quasi subito".
Ovviamente, nel corso della storia di Cyberpunk 2077, il/la protagonista entra in conflitto con diverse persone e gruppi, ma la città non prende posizione ed è nemica di tutti. "Certo, abbiamo Arasaka, abbiamo Adam Smasher e tutti gli altri, ma in realtà è Night City contro tutti gli altri, anche i pezzi grossi", aggiunge Marchewka. "È un'idea interessante quella di rendere la città l'antagonista principale".
Ovviamente la città non è un boss con punti vita ai quali sparare, né una vera e propria entità contro la quale si può lottare e vincere, ma forse anche per questo è il nemico perfetto per un gioco cyberpunk: il vero antagonista non può essere sconfitto e tutti sono intrappolati all'interno di esso. Voi cosa ne pensate?
Ricordiamo anche che Cyberpunk 2077 ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, sta andando meglio di The Witcher 3.