Chi è il vero antagonista di Cyberpunk 2077? Non è l'Arasaka, né Adam Smasher: CD Projekt risponde

Cyberpunk 2077 è un massiccio gioco d'azione e sparatutto in un ampio mondo, che ci immerge in una lotta contro il tempo, mentre cerchiamo di sopravvivere alla bomba a orologeria chiamata Johnny Silverhand che abbiamo nella nostra testa.

Il vero antagonista in Cyberpunk 2077 è...

"Durante la pre-produzione di Cyberpunk 2077, ci siamo resi conto quasi subito che Night City sarebbe stata la nostra antagonista principale", ha dichiarato Tomasz Marchewka, sceneggiatore capo di Cyberpunk 2077, in un'intervista a GamesRadar+. "Alcuni [giocatori] l'hanno capito quasi subito".

Ovviamente, nel corso della storia di Cyberpunk 2077, il/la protagonista entra in conflitto con diverse persone e gruppi, ma la città non prende posizione ed è nemica di tutti. "Certo, abbiamo Arasaka, abbiamo Adam Smasher e tutti gli altri, ma in realtà è Night City contro tutti gli altri, anche i pezzi grossi", aggiunge Marchewka. "È un'idea interessante quella di rendere la città l'antagonista principale".

Ovviamente la città non è un boss con punti vita ai quali sparare, né una vera e propria entità contro la quale si può lottare e vincere, ma forse anche per questo è il nemico perfetto per un gioco cyberpunk: il vero antagonista non può essere sconfitto e tutti sono intrappolati all'interno di esso. Voi cosa ne pensate?

Ricordiamo anche che Cyberpunk 2077 ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, sta andando meglio di The Witcher 3.