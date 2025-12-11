Bomba pre-natalizia, Call of Duty: Black Ops 7 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante. Call of Duty: Black Ops 7 viene messo in offerta con uno sconto in formato XL attivo del 38% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui in basso: Call of Duty: Black Ops 7 introduce una nuova visione dell'azione tattica, offrendo ai giocatori un'esperienza ricca di tensione, atmosfere uniche e meccaniche rinnovate. Al centro della proposta c'è la (tanto discussa) Campagna cooperativa, pensata per essere affrontata sia in squadra sia da soli.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il Multigiocatore punta sull'intensità, includendo al lancio 16 mappe 6v6 e due mappe 20v20. Ogni ambiente è pensato per offrire scontri dinamici e imprevedibili: dalle aree futuristiche di Tokyo, ricche di verticalità e luci, ai territori selvaggi dell'Alaska, dove la natura diventa parte integrante del gameplay.
A completare il tutto, un arsenale avanzato e un sistema di movimento completamente riprogettato, concepito per garantire fluidità, controllo totale e nuove possibilità tattiche. Black Ops 7 si presenta così come un capitolo destinato a ridefinire l'esperienza Call of Duty. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul gioco dai uno sguardo proprio alla nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 7.