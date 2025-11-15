GTA 6 farà cose che negli altri giochi vedremo tra più di 20 anni, secondo un informatore

Del resto, rimanendo in casa Rockstar, lo stesso GTA 5 regge benissimo ancora oggi e Red Dead Redemption 2 è ancora considerabile uno dei giochi tecnicamente più avanzati e riusciti di sempre. Il segreto? I soldi.

Ci vogliono molti soldi per rimandare due volte un titolo così colossale alla ricerca della perfezione e ce ne vogliono anche di più per svilupparlo. Considerate che si parla di un budget superiore al miliardo di dollari, una quantità di soldi che nessun altro studio potrà mai permettersi di spendere.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Reilly ha fatto la sua dichiarazione, basata su fonti interne, contestando alcuni commenti che parlavano di GTA 6 come di un "GTA 5 2.0": "Non è assolutamente GTA V 2.0 e la gente non sa di cosa sta parlando," ha detto. "Alcune delle cose che ho sentito che Rockstar sta facendo con GTA 6 sono estremamente ambiziose ed è improbabile che altri sviluppatori riescano a raggiungere quel livello per 15-20 o più anni."

Sebbene Reilly non sia sceso nei dettagli, alcune delle novità tecnologiche introdotte in GTA 6 sono deducibili da brevetti e annunci di lavoro di Rockstar Nel 2021, un annuncio di lavoro per un artista VFX indicava che GTA 6 includerà distruzioni "su larga scala", come grattacieli che crollano al suolo, ed effetti metereologici avanzati. Inoltre, dovrebbe impiegare l'IA per "generare proceduralmente gli interni degli edifici". Si dice inoltre che gli NPC si comporteranno in modo più realistico e avranno risposte uniche agli eventi del mondo di gioco.

Il leaker GameRoll, che aveva rivelato i cognomi dei protagonisti Jason e Lucia prima dell'annuncio ufficiale, ha anche affermato che ci saranno oltre 700 negozi e centri commerciali in cui i giocatori potranno entrare e fare rapine.