Il clone mobile di Silent Hill f ha rubato gli screenshot dall’originale ed è ambientato in un minimarket

Un gioco può affermare di aver avuto successo quando spunta un brutto clone mobile che gli ruba gli screenshot e gli copia parzialmente il titolo, per cercare di ingannare i clienti. È il caso di Silent Fear: Last Stop, un gioco clone per iOS sviluppato da Khail Al Yamama, la cui pagina dello store utilizza screenshot di Silent Hill f, accompagnati da immagini generate dall'intelligenza artificiale. Insomma, il tarocco è servito.
Spudoratezza
Non ci vuole un professionista per capire che l'icona di Silent Fear: Last Stop è molto probabilmente un'immagine generata dall'IA ispirata alla copertina realizzata da kera per Silent Hill f.
Mentre l'artwork di Silent Hill f mostra la protagonista Hinako che viene lentamente infettata dai gigli rossi del ragno, la ragazza nel logo di Silent Fear non sembra aver subito effetti particolari.
Due delle immagini di "gameplay" utilizzate per pubblicizzare il gioco sono screenshot presi da un video di Silent Hill f del canale YouTube MKIceAndFire, facilmente individuato dalla filigrana nella parte inferiore destra degli schermi dell'iPad. Le immagini di loro sono state modificate per dare l'illusione che il gioco sia in esecuzione su di un dispositivo iOS.
L'unica immagine del gioco, probabilmente generata dall'IA, mostra la protagonista di Silent Fear, clonata da Hinako, alla cassa di un minimarket.
Conosciuto anche come Last Stop: Silent Terror sull'App Store giapponese, Silent Fear: Last Stop mette il giocatore nei panni di un commesso di un minimarket che lavora durante la notte in una "area di servizio quasi deserta". Il gioco dovrebbe iniziare richiedendo di svolgere dei compiti mondani, per poi virare verso il sovrannaturale, ma non c'è nessuna certezza in merito. Anche perché costa 4,99 dollari...