Il clone mobile di Silent Hill f ha rubato gli screenshot dall’originale ed è ambientato in un minimarket

Un gioco può affermare di aver avuto successo quando spunta un brutto clone mobile che gli ruba gli screenshot e gli copia parzialmente il titolo, per cercare di ingannare i clienti. È il caso di Silent Fear: Last Stop, un gioco clone per iOS sviluppato da Khail Al Yamama, la cui pagina dello store utilizza screenshot di Silent Hill f, accompagnati da immagini generate dall'intelligenza artificiale. Insomma, il tarocco è servito.