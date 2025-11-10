Silent Hill f potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One

D'altra parte, la presenza su una maggiore quantità di console sembra essersi dimostrata positiva per il titolo in questione, che è riuscito a superare quanto fatto da Silent Hill 2 anche perché probabilmente quest'ultimo è rimasto a lungo un'esclusiva console di PS5.

Come abbiamo visto, Silent Hill f è partito molto bene sul mercato, avendo raggiunto un importante traguardo di vendite già nei primissimi giorni di presenza, ma questi numeri potrebbero ulteriormente migliorare se fosse presente su una maggiore quantità di piattaforme.

Sembra che Silent Hill f possa essere destinato a raggiungere altre piattaforme oltre a quelle su cui è già presente, con alcuni indizi che puntano all' arrivo su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One , dunque un allargamento alla generazione precedente.

Più piattaforme sono, meglio è?

Con Silent Hill f, evidentemente, Konami vuole seguire una strategia diversa: il gioco è stato lanciato direttamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S, a dimostrazione di un superamento degli accordi di esclusiva, e potrebbe raggiungere anche altre piattaforme.

La questione deriva da quanto riportato sul sito ufficiale di Konami: potrebbe essere frutto di un errore, ma su tale fonte è possibile vedere che Silent Hill f è presente in catalogo collegato a diverse piattaforme su cui in effetti non si è ancora visto, ovvero Nintendo Switch, Switch 2, PS4 e Xbox One oltre alle già citate PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Difficile considerarla proprio una conferma, ma non è escluso che il titolo possa essere adattato per funzionare anche sulle piattaforme di generazione scorsa, aspettando eventuali conferme.

Nel frattempo, rimaniamo anche in attesa di informazioni sull'arrivo di Silent Hill 2 su Xbox Series X|S e forse Nintendo Switch 2, considerando che sulla sito Microsoft sembra sia trapelata anche la data di uscita.