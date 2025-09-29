Silent Hill f ha già raggiunto un grande traguardo di vendite, va meglio di Silent Hill 2 remake

Bisogna considerare ovviamente la presenza di preorder e il fatto che attraverso questi si potesse ottenere un accesso anticipato, ma ufficialmente Silent Hill f è disponibile dal 25 settembre per tutti, e il fatto che il dato di 1 milione di copie sia stato registrato già il 26 settembre indica un lancio davvero di grande successo.

Konami Digital Entertainment ha annunciato che Silent Hill f ha già raggiunto un primo grande traguardo in termini di vendite , dimostrandosi un successo maggiore di Silent Hill 2 remake al lancio, avendo raggiunto 1 milione di copie vendute nel giro di un giorno .

Il rilancio della serie è un successo

Konami fa anche notare come Silent Hill f stia vendendo più velocemente di Silent Hill 2 Remake, che a sua volta è stato già un grande successo, a dimostrazione di come questo nuovo capitolo stia andando addirittura meglio, nonostante si tratti di un titolo inedito e dunque meno conosciuto.

Come riferito dall'editore, Silent Hill 2, lanciato nell'ottobre del 2024, ha superato un milione di copie distribuite nel mondo dopo circa una settimana dal lancio, dunque evidentemente Silent Hill f sta facendo meglio, con una maggiore penetrazione sul mercato che porta a vendite più veloci.

C'è da considerare che Silent Hill 2 è stato lanciato solo su PC e PS5, mentre Silent Hill f è disponibile anche su Xbox Series X|S al lancio, cosa che potrebbe spingere Konami a considerare il ricorso alle uscite multipiattaforma e non esclusive anche per altri titoli.

In occasione dell'uscita abbiamo visto il trailer live action di Silent Hill f, con il gioco che evidentemente è stato ben apprezzato nonostante abbia subito anche delle critiche da parte di alcuni fan.