Leggende Pokémon Z-A è protagonista di un Graphic Contest: ecco come partecipare

GameSoul e gamelife hanno annunciato un Graphic Contest dedicato a Leggende Pokémon: Z-A per celebrare il lancio del gioco, che sarà disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 a partire dal 16 ottobre. Ebbene, come partecipare al concorso?

È molto semplice: bisogna realizzare un disegno originale che rappresenti una scena di lotta dinamica tra due o più Pokémon, includendo nel lavoro almeno una megaevoluzione inedita che sia frutto della fantasia dell'autore.

Non importa se il Pokémon scelto possiede già una megaevoluzione ufficiale: l'obiettivo è inventarne una nuova e sarà possibile adottare qualsiasi stile o tecnica, dando vita a una rappresentazione epica ma senza ricorrere all'intelligenza artificiale.

Tutti i disegni dovranno essere firmati con nome, cognome o nickname, e pubblicati come commento a questo post su Facebook. Il concorso si concluderà il 16 ottobre alle 17.59, e al termine una giuria interna selezionerà i dieci lavori migliori.