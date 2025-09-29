0

Leggende Pokémon Z-A è protagonista di un Graphic Contest: ecco come partecipare

GameSoul e gamelife hanno organizzato un Graphic Contest dedicato a Leggende Pokémon Z-A: i partecipanti dovranno mandare un disegno originale e potranno vincere tanti premi, ecco come.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/09/2025
Un artwork di Leggende Pokémon Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A
GameSoul e gamelife hanno annunciato un Graphic Contest dedicato a Leggende Pokémon: Z-A per celebrare il lancio del gioco, che sarà disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 a partire dal 16 ottobre. Ebbene, come partecipare al concorso?

È molto semplice: bisogna realizzare un disegno originale che rappresenti una scena di lotta dinamica tra due o più Pokémon, includendo nel lavoro almeno una megaevoluzione inedita che sia frutto della fantasia dell'autore.

Non importa se il Pokémon scelto possiede già una megaevoluzione ufficiale: l'obiettivo è inventarne una nuova e sarà possibile adottare qualsiasi stile o tecnica, dando vita a una rappresentazione epica ma senza ricorrere all'intelligenza artificiale.

Tutti i disegni dovranno essere firmati con nome, cognome o nickname, e pubblicati come commento a questo post su Facebook. Il concorso si concluderà il 16 ottobre alle 17.59, e al termine una giuria interna selezionerà i dieci lavori migliori.

I premi

Ai vincitori del Graphic Contest verranno consegnati i seguenti premi:

Ci sarà infine una premiazione anche per la categoria kids, riservata a utenti fino a dodici anni di età: i giovani autori dei tre disegni ritenuti migliori dalla giuria si aggiudicheranno un peluche dei Pokémon.

Consultate il regolamento completo del concorso per qualsiasi dubbio!

#gamelife
