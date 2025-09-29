Leggende Pokémon Z-A è protagonista di un Graphic Contest: ecco come partecipare

GameSoul e gamelife hanno annunciato un Graphic Contest dedicato a Leggende Pokémon: Z-A per celebrare il lancio del gioco, che sarà disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 a partire dal 16 ottobre. Ebbene, come partecipare al concorso?
È molto semplice: bisogna realizzare un disegno originale che rappresenti una scena di lotta dinamica tra due o più Pokémon, includendo nel lavoro almeno una megaevoluzione inedita che sia frutto della fantasia dell'autore.
Non importa se il Pokémon scelto possiede già una megaevoluzione ufficiale: l'obiettivo è inventarne una nuova e sarà possibile adottare qualsiasi stile o tecnica, dando vita a una rappresentazione epica ma senza ricorrere all'intelligenza artificiale.
Tutti i disegni dovranno essere firmati con nome, cognome o nickname, e pubblicati come commento a questo post su Facebook. Il concorso si concluderà il 16 ottobre alle 17.59, e al termine una giuria interna selezionerà i dieci lavori migliori.
I premi
Ai vincitori del Graphic Contest verranno consegnati i seguenti premi:
- 1° Classificato: una console Nintendo Switch 2 in bundle con Leggende Pokémon Z-A.
- 2° Classificato: una console Nintendo Switch Lite (turchese) e una copia di Leggende Pokémon Z-A.
- Dal 3° al 5° Classificato: una copia fisica di Leggende Pokémon Z-A.
- Dal 6° al 10° Classificato: un Funko Pop! dei Pokémon (casuale).
Ci sarà infine una premiazione anche per la categoria kids, riservata a utenti fino a dodici anni di età: i giovani autori dei tre disegni ritenuti migliori dalla giuria si aggiudicheranno un peluche dei Pokémon.
Consultate il regolamento completo del concorso per qualsiasi dubbio!