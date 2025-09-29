Threads of Time è stato mostrato con un nuovo trailer al TGS 2025 da Riyo Games e Humble Games a un anno esatto dall'annuncio del gioco, che è avvenuto durante la scorsa edizione dell'evento giapponese.

RPG a turni caratterizzato da una grafica in pixel art e da un gameplay strategico in cui è possibile piegare le regole del tempo, Threads of Time è mosso dall'Unreal Engine 5 e promette di coinvolgerci in un'avventura che alterna diverse ambientazioni: da epoche remote a futuri distopici.

Il nuovo trailer del gioco illustra da una parte il sistema di combattimento, con le sue spettacolari combo e le manipolazioni temporali che permettono di ottenere un vantaggio sugli avversari; dall'altro presenta la ninja Rin e la città preistorica di Himmenheim.

Come detto, tuttavia, si tratta soltanto di alcuni dei contenuti che troveremo in Threads of Time: peccato che il gioco non abbia ancora una data di uscita ufficiale su PC e Xbox Series X|S.