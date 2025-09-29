2

Threads of Time è stato mostrato con un nuovo trailer al TGS 2025

Riyo Games e Humble Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Threads of Time in occasione del Tokyo Game Show 2025, ma il gioco non ha ancora una data di uscita.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/09/2025
Uno dei personaggi di Threads of Time

Threads of Time è stato mostrato con un nuovo trailer al TGS 2025 da Riyo Games e Humble Games a un anno esatto dall'annuncio del gioco, che è avvenuto durante la scorsa edizione dell'evento giapponese.

RPG a turni caratterizzato da una grafica in pixel art e da un gameplay strategico in cui è possibile piegare le regole del tempo, Threads of Time è mosso dall'Unreal Engine 5 e promette di coinvolgerci in un'avventura che alterna diverse ambientazioni: da epoche remote a futuri distopici.

Il nuovo trailer del gioco illustra da una parte il sistema di combattimento, con le sue spettacolari combo e le manipolazioni temporali che permettono di ottenere un vantaggio sugli avversari; dall'altro presenta la ninja Rin e la città preistorica di Himmenheim.

Threads of Time presentato da Xbox al Tokyo Game Show 2024 Threads of Time presentato da Xbox al Tokyo Game Show 2024

Come detto, tuttavia, si tratta soltanto di alcuni dei contenuti che troveremo in Threads of Time: peccato che il gioco non abbia ancora una data di uscita ufficiale su PC e Xbox Series X|S.

Un viaggio affascinante

La storia di Threads of Time ruota attorno all'Ordine dei Cavalieri del Tempo, custodi di un fragile equilibrio destinato a essere infranto da un complotto oscuro che minaccia di stravolgere la trama stessa della realtà. Dovremo dunque attraversare epoche differenti per scoprire il segreto che lega le civiltà e ricostruire l'antico ordine.

Le battaglie, rigorosamente a turni, offrono un approccio classico arricchito da una componente innovativa: la possibilità di piegare il tempo, manipolando i turni e creando devastanti combo di squadra. Ogni scontro diventa così una prova di strategia, dove l'uso sapiente di magie, abilità e armi sarà fondamentale per smantellare le difese avversarie e sfruttare al massimo il potenziale del gruppo.

#Tokyo Game Show
