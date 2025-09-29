Threads of Time è stato mostrato con un nuovo trailer al TGS 2025 da Riyo Games e Humble Games a un anno esatto dall'annuncio del gioco, che è avvenuto durante la scorsa edizione dell'evento giapponese.
RPG a turni caratterizzato da una grafica in pixel art e da un gameplay strategico in cui è possibile piegare le regole del tempo, Threads of Time è mosso dall'Unreal Engine 5 e promette di coinvolgerci in un'avventura che alterna diverse ambientazioni: da epoche remote a futuri distopici.
Il nuovo trailer del gioco illustra da una parte il sistema di combattimento, con le sue spettacolari combo e le manipolazioni temporali che permettono di ottenere un vantaggio sugli avversari; dall'altro presenta la ninja Rin e la città preistorica di Himmenheim.
Come detto, tuttavia, si tratta soltanto di alcuni dei contenuti che troveremo in Threads of Time: peccato che il gioco non abbia ancora una data di uscita ufficiale su PC e Xbox Series X|S.
Un viaggio affascinante
La storia di Threads of Time ruota attorno all'Ordine dei Cavalieri del Tempo, custodi di un fragile equilibrio destinato a essere infranto da un complotto oscuro che minaccia di stravolgere la trama stessa della realtà. Dovremo dunque attraversare epoche differenti per scoprire il segreto che lega le civiltà e ricostruire l'antico ordine.
Le battaglie, rigorosamente a turni, offrono un approccio classico arricchito da una componente innovativa: la possibilità di piegare il tempo, manipolando i turni e creando devastanti combo di squadra. Ogni scontro diventa così una prova di strategia, dove l'uso sapiente di magie, abilità e armi sarà fondamentale per smantellare le difese avversarie e sfruttare al massimo il potenziale del gruppo.