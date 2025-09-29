OnePlus 15, condivise nuove immagini che svelano design, colorazioni inedite e la possibile data di uscita

Dopo le recenti indiscrezioni dedicate al nuovo OnePlus 15, stavolta sono state condivise delle immagini che mostrano il design dello smartphone in una colorazione specifica. Questi render suggeriscono anche la possibile data di uscita del telefono in Cina. Vediamo meglio tutti i dettagli.
Il design nella colorazione Sand Dune
Le immagini sono state condivise sulla piattaforma cinese Weibo e ci mostrano il design del nuovo OnePlus 15 in una colorazione inedita, ovvero Sand Dune. In generale, il design dello smartphone è piuttosto semplice e minimalista. Secondo l'azienda, questo dispositivo utilizzerà un telaio centrale in metallo nanoceramico di livello aerospaziale, con bordi leggermente curvi pensati per una presa più confortevole. Questo materiale dovrebbe ottimizzare la dissipazione del calore, oltre ad essere più leggero ma anche più resistente rispetto al titanio.
Il processo si basa su: ossidazione di grado militare, colorazione ionica di tecnologia proprietaria e tecniche esclusive di sigillatura dei pori su scala nanometrica. Inoltre, secondo quanto riportato su Weibo, la texture ice-skin dovrebbe offrire una sensazione molto piacevole al tatto.
Sul retro troviamo il logo e un'isola che ospita il comparto fotografico triplo, insieme al flash LED.
Il display dovrebbe presentare invece cornici molto sottili da 1,15 mm.
Sappiamo inoltre che il nuovo flagship dell'azienda monterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, definito da Qualcomm come il processore mobile più veloce al mondo.
Data di uscita del OnePlus 15
Una delle immagini mostra una data specifica, ovvero il 27 ottobre. Non è detto che si tratti effettivamente della data di uscita, ma i preordini in Cina sono già aperti. Ovviamente vi aggiorneremo per quanto riguarda la disponibilità nel mercato italiano.
In ogni caso, apriamo una piccola parentesi per evitare qualsiasi dubbio: la scelta del numero 15 non è casuale, dato che in Cina il numero 4 viene spesso evitato, essendo associato alla morte. Molte aziende preferiscono infatti evitare di utilizzare questo numero. Non è la prima volta per OnePlus, considerando che è passata, ad esempio, dal OnePlus 3 al OnePlus 5.