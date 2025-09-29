OnePlus 15, condivise nuove immagini che svelano design, colorazioni inedite e la possibile data di uscita

Il design nella colorazione Sand Dune

Le immagini sono state condivise sulla piattaforma cinese Weibo e ci mostrano il design del nuovo OnePlus 15 in una colorazione inedita, ovvero Sand Dune. In generale, il design dello smartphone è piuttosto semplice e minimalista. Secondo l'azienda, questo dispositivo utilizzerà un telaio centrale in metallo nanoceramico di livello aerospaziale, con bordi leggermente curvi pensati per una presa più confortevole. Questo materiale dovrebbe ottimizzare la dissipazione del calore, oltre ad essere più leggero ma anche più resistente rispetto al titanio.

Il retro del OnePlus 15

Il processo si basa su: ossidazione di grado militare, colorazione ionica di tecnologia proprietaria e tecniche esclusive di sigillatura dei pori su scala nanometrica. Inoltre, secondo quanto riportato su Weibo, la texture ice-skin dovrebbe offrire una sensazione molto piacevole al tatto.

Sul retro troviamo il logo e un'isola che ospita il comparto fotografico triplo, insieme al flash LED.

Il comparto fotografico del OnePlus 15

Il display dovrebbe presentare invece cornici molto sottili da 1,15 mm.

Il display del OnePlus 15

Sappiamo inoltre che il nuovo flagship dell'azienda monterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, definito da Qualcomm come il processore mobile più veloce al mondo.