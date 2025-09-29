0

MacBook Pro con chip M5: produzione di massa a breve, ma le vere novità arriveranno nel 2026

La produzione di massa dei nuovi MacBook Pro con chip M5 è prevista a breve, ma gli aggiornamenti con schermo OLED touch screen e chip M6 sono attesi entro la fine del 2026.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/09/2025
Apple MacBook Pro

I prossimi MacBook Pro entreranno molto presto nella fase di produzione di massa. A riportare ulteriori informazioni è Mark Gurman di Bloomberg, attraverso la newsletter Power On. Sappiamo infatti che i prossimi modelli, alimentati con chip M5, M5 Pro e M5 Max, dovrebbero essere disponibili entro marzo. Tuttavia, le vere novità dovrebbero arrivare verso la fine del 2026, dato che Apple sta lavorando ad alcuni aggiornamenti significativi che vi avevamo già accennato in precedenza. Facciamo quindi un breve riepilogo della situazione.

Le novità dei MacBook Pro

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, la produzione di massa dei prossimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici sta per iniziare. Dovrebbero essere disponibili entro marzo, come vi abbiamo anticipato, e dovrebbero montare i chip M5, M5 Pro e M5 Max. Non una novità estremamente significativa, rispetto a ciò che potremo aspettarci verso la fine del 2026. L'analista Ming-Chi Kuo ha infatti svelato che i nuovi modelli adotteranno uno schermo OLED touch screen che utilizzerà la tecnologia touch on-cell. Quest'ultima integrerà i sensori touch direttamente nella parte superiore del pannello.

MacBook Pro con chip M6
MacBook Pro con chip M6

I nuovi modelli dovrebbero avere anche un design più sottile, nonché montare i chip M6, M6 Pro e M6 Max con processo a 2nm di TSMC. Si parla anche di una possibile connettività cellulare con un modem custom simile a quanto già visto con il chip C1 dell'iPhone 16. Una piccola novità riguarda anche la tacca che circonda la fotocamera frontale, che dovrebbe diventare più piccola sui modelli OLED.

MacBook Pro, in arrivo lo schermo OLED touch: produzione prevista verso la fine del 2026 MacBook Pro, in arrivo lo schermo OLED touch: produzione prevista verso la fine del 2026

I modelli in arrivo

Facendo quindi un brevissimo riepilogo:

  • MacBook Pro con chip M5: produzione di massa prevista a breve, arrivo entro marzo del 2026
  • MacBook Pro OLED con touch screen e chip M6: produzione prevista entro la fine del 2026 con arrivo effettivo entro i primi mesi del 2027

Ovviamente si tratta di ipotesi e di informazioni non ufficiali, da prendere quindi con le pinze in attesa di conferme o smentite.

#Apple #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
MacBook Pro con chip M5: produzione di massa a breve, ma le vere novità arriveranno nel 2026