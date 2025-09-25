OnePlus 15 è il nuovo flagship dell'azienda cinese: monterà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 sotto la scocca

OnePlus ha annunciato il suo nuovo flagship, il modello "15" che monterà, sotto la scocca, il SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tutti i dettagli.

OnePlus ha ufficialmente annunciato l'arrivo di OnePlus 15, il nuovo smartphone flagship che segna una svolta importante per il brand. Il dispositivo non rappresenta un semplice aggiornamento della generazione precedente, ma una vera e propria evoluzione che porta con sé un salto tecnologico significativo in termini di prestazioni, design e intelligenza artificiale. Il cuore pulsante di OnePlus 15 è il nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, la piattaforma mobile più potente mai sviluppata da Qualcomm Technologies. Si tratta di una CPU che, abbinata alla GPU e alla NPU di ultima generazione, garantisce una combinazione unica di velocità estrema, efficienza energetica e capacità di elaborazione intelligente.

OnePlus 15: ulteriori dettagli sul processore Questo chip, definito da Qualcomm come "la CPU mobile più veloce al mondo", apre la strada a un'esperienza d'uso senza precedenti, ideale sia per il multitasking avanzato che per il gaming ad alte prestazioni. Pete Lau, fondatore di OnePlus, ha sottolineato come la collaborazione con Qualcomm sia stata centrale nella crescita del brand: Snapdragon 8 Elite Gen 5 ufficiale: caratteristiche e primi benchmark del nuovo super chip Qualcomm "Per oltre un decennio, OnePlus e Qualcomm Technologies hanno collaborato per ridefinire il concetto di flagship. Con Snapdragon 8 Elite Gen 5 al suo cuore, OnePlus 15 promette di offrire velocità, intelligenza ed efficienza che i nostri utenti chiedono oggi e nel futuro."