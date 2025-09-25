OD di Hideo Kojima sembra essere un horror a episodi e alcuni dei registi potrebbero essere stati svelati

Questo fa pensare che OD possa essere una sorta di antologia horror, composta da diversi episodi, ognuno diretto da un regista differente e la cosa sembra corroborata da alcuni possibili leak emersi nelle ore scorse.

Il tutto è ancora una voce di corridoio, ma il fatto che il gioco possa avere struttura episodica sembra emergere dalle parole dello stesso Hideo Kojima, che parlando del significato di "Knock" nel titolo come emerso dal nuovo e inquietante trailer pubblicato nei giorni scorsi ha fatto capire come vari collaboratori offriranno una loro interpretazione del concetto.

Sembra sempre più evidente che OD sia un horror a episodi , sebbene tutta la sua struttura e organizzazione rimanga ancora ampiamente misteriosa, ma la questione potrebbe essere confermata dal fatto che alcuni dei registi coinvolti siano trapelati online.

Molte supposizioni, poche certezze

A dire il vero, la questione deriva dalle affermazioni dell'utente "Stranger" su X, nota come okStranger su Twitch e streamer per Variety specializzata in particolare in contenuti horror, dunque è possibile che abbia ricevuto informazioni esclusive in questo ambito.

Supposizioni e leak su OD

Rispondendo al post di Genki in cui emergeva la questione di OD come progetto con contenuti a episodi, la streamer ha riferito che un altro probabile regista coinvolto in OD potrebbe essere Mike Flanagan (Oculus, Somnia, Midnight Mass), ponendo questo nome praticamente come quasi sicuro all'interno del progetto.

Collegato a questo, un altro nome emerso sembra essere quello di Sam Lake, che potrebbe essere un altro degli autori previsti a firmare gli episodi del nuovo horror sviluppato da Kojima Productions in collaborazione con Xbox Game Studios.

A questi si possono aggiungere due altri nomi provenienti però da pure speculazioni: essendo partito il toto-registi, in molti hanno fatto notare come la visita di Ari Aster (Midsommar, Hereditary) a Kojima Productions, avvenuta un paio di anni fa, potrebbe essere collegata ai lavori su OD, aggiungendo dunque anche questo nome ai papabili, oltre all'immancabile Guillermo Del Toro, considerando il collegamento di questi con Hideo Kojima e la partnership già avviata all'epoca di P.T.

Tra tutti, l'unico regista che sicuramente è confermato far parte del progetto è Jordan Peele, ma vista l'impostazione che sembra emergere da OD è possibile che altri nomi possano venire fuori nel prossimo periodo.