Cosa significa il titolo "Knock" di OD? Ce lo spiega Hideo Kojima

Cosa significa il titolo "Knock" di OD? Quando è comparso nell'ultimo trailer, quel termine ha lasciato tutti un po' perplessi e alcuni hanno pensato si trattasse del nuovo nome relativo al progetto di Kojima Productions, ma la realtà è diversa.
Hideo Kojima ha infatti spiegato che "Knock" è il titolo della sua parte di OD, e che gli altri registi coinvolti nello sviluppo del gioco, fra cui Jordan Peele, chiameranno le rispettive porzioni in maniera differente.
Chiaramente questa risposta fa pensare a una struttura episodica per OD, il che spiegherebbe anche come mai si è sempre parlato del progetto come di qualcosa di molto diverso rispetto a ciò a cui siamo abituati.
Certo, nell'utilizzare quelle parole Kojima si riferiva in realtà al tipo di esperienza che il gioco andrà a proporre, piuttosto che alla sua struttura o al modo in cui verrà effettivamente distribuito, se tutto intero o in maniera cadenzata.
Il rumore di chi batte un colpo
Che si tratti soltanto di una porzione dell'esperienza o meno, non c'è dubbio che l'ultimo trailer di OD sia stato capace di sorprendere tutti, creando nel giro di pochi minuti un'atmosfera davvero oppressiva e mettendo in scena sequenze terrificanti.
Il merito va soprattutto a Sophia Lillis, che ha confermato di essere un'attrice di grande talento. Verrà coinvolta anche nelle altre "parti" di OD?