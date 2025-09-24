9

Cosa significa il titolo "Knock" di OD? Ce lo spiega Hideo Kojima

Hideo Kojima ha rivelato cosa significa il titolo "Knock" che si legge nell'ultimo trailer di OD, e la risposta fa chiarezza sulla natura di questo bizzarro progetto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/09/2025
La protagonista di OD, Sophia Lillis
OD
OD
Cosa significa il titolo "Knock" di OD? Quando è comparso nell'ultimo trailer, quel termine ha lasciato tutti un po' perplessi e alcuni hanno pensato si trattasse del nuovo nome relativo al progetto di Kojima Productions, ma la realtà è diversa.

Hideo Kojima ha infatti spiegato che "Knock" è il titolo della sua parte di OD, e che gli altri registi coinvolti nello sviluppo del gioco, fra cui Jordan Peele, chiameranno le rispettive porzioni in maniera differente.

Chiaramente questa risposta fa pensare a una struttura episodica per OD, il che spiegherebbe anche come mai si è sempre parlato del progetto come di qualcosa di molto diverso rispetto a ciò a cui siamo abituati.

Certo, nell'utilizzare quelle parole Kojima si riferiva in realtà al tipo di esperienza che il gioco andrà a proporre, piuttosto che alla sua struttura o al modo in cui verrà effettivamente distribuito, se tutto intero o in maniera cadenzata.

Il rumore di chi batte un colpo

Che si tratti soltanto di una porzione dell'esperienza o meno, non c'è dubbio che l'ultimo trailer di OD sia stato capace di sorprendere tutti, creando nel giro di pochi minuti un'atmosfera davvero oppressiva e mettendo in scena sequenze terrificanti.

Il merito va soprattutto a Sophia Lillis, che ha confermato di essere un'attrice di grande talento. Verrà coinvolta anche nelle altre "parti" di OD?

#Tokyo Game Show #Hideo Kojima
