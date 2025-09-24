Cosa significa il titolo "Knock" di OD? Ce lo spiega Hideo Kojima

Cosa significa il titolo "Knock" di OD? Quando è comparso nell'ultimo trailer, quel termine ha lasciato tutti un po' perplessi e alcuni hanno pensato si trattasse del nuovo nome relativo al progetto di Kojima Productions, ma la realtà è diversa.

Hideo Kojima ha infatti spiegato che "Knock" è il titolo della sua parte di OD, e che gli altri registi coinvolti nello sviluppo del gioco, fra cui Jordan Peele, chiameranno le rispettive porzioni in maniera differente.

Chiaramente questa risposta fa pensare a una struttura episodica per OD, il che spiegherebbe anche come mai si è sempre parlato del progetto come di qualcosa di molto diverso rispetto a ciò a cui siamo abituati.

Certo, nell'utilizzare quelle parole Kojima si riferiva in realtà al tipo di esperienza che il gioco andrà a proporre, piuttosto che alla sua struttura o al modo in cui verrà effettivamente distribuito, se tutto intero o in maniera cadenzata.