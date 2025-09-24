Little Nightmares Enhanced Edition è stato mostrato con un trailer

A pochi giorni ormai dal lancio del terzo capitolo della saga , la Enhanced Edition dell'originale Little Nightmares consentirà ai giocatori di vivere o rivivere l'avventura che ha dato inizio a tutto.

In arrivo il 10 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, la remaster migliora l'opera originale aumentando la risoluzione, potenziando l'effettistica, introducendo il supporto al ray tracing e portando il frame rate a 60 fps.

Bandai Namco ha pubblicato un trailer di Little Nightmares Enhanced Edition che ci riporta nell'inquietante scenario dell'avventura sviluppata da Tarstier Studios, il luogo oscuro chiamato "Le Fauci".

Un debutto in contemporanea

Annunciato lo scorso giugno, Little Nightmares Enhanced Edition sarà disponibile in contemporanea con Little Nightmares 3, e gli utenti che avranno prenotato il nuovo episodio potranno accedere anticipatamente.

Al comando della piccola Six, una bambina che si è ritrovata intrappolata nelle Fauci, dovremo esplorare questa ambientazione tetra e insidiosa, abitata da creature grottesche, risolvendo puzzle al fine di procedere verso la zona successiva, alla disperata ricerca di una possibile via di fuga.

Per riuscire nell'impresa dovremo innanzitutto evitare di farci vedere, sfruttando gli elementi stealth del gameplay per nasconderci alla vista di potenziali nemici, mentre il grado di tensione resta costante.