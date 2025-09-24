1

Little Nightmares Enhanced Edition è stato mostrato con un trailer

Bandai Namco ha pubblicato un trailer di Little Nightmares Enhanced Edition che ci riporta nell'inquietante scenario dell'avventura firmata Tarsier Studios.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/09/2025
Un artwork di Little Nightmares

Bandai Namco ha pubblicato un trailer di Little Nightmares Enhanced Edition che ci riporta nell'inquietante scenario dell'avventura sviluppata da Tarstier Studios, il luogo oscuro chiamato "Le Fauci".

In arrivo il 10 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, la remaster migliora l'opera originale aumentando la risoluzione, potenziando l'effettistica, introducendo il supporto al ray tracing e portando il frame rate a 60 fps.

Un comparto tecnico rinnovato, insomma, che contribuirà a rendere ancora più coinvolgente l'esperienza di Little Nightmares, mentre ci aggiriamo per gli scenari cercando di fendere con la fiamma di un accendino il buio che ci circonderà costantemente.

Reanimal, abbiamo provato un assaggio del nuovo gioco dei creatori di Little Nightmares Reanimal, abbiamo provato un assaggio del nuovo gioco dei creatori di Little Nightmares

A pochi giorni ormai dal lancio del terzo capitolo della saga, la Enhanced Edition dell'originale Little Nightmares consentirà ai giocatori di vivere o rivivere l'avventura che ha dato inizio a tutto.

Un debutto in contemporanea

Annunciato lo scorso giugno, Little Nightmares Enhanced Edition sarà disponibile in contemporanea con Little Nightmares 3, e gli utenti che avranno prenotato il nuovo episodio potranno accedere anticipatamente.

Al comando della piccola Six, una bambina che si è ritrovata intrappolata nelle Fauci, dovremo esplorare questa ambientazione tetra e insidiosa, abitata da creature grottesche, risolvendo puzzle al fine di procedere verso la zona successiva, alla disperata ricerca di una possibile via di fuga.

Per riuscire nell'impresa dovremo innanzitutto evitare di farci vedere, sfruttando gli elementi stealth del gameplay per nasconderci alla vista di potenziali nemici, mentre il grado di tensione resta costante.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Little Nightmares Enhanced Edition è stato mostrato con un trailer