PlayStation Plus vedrà l'arrivo a ottobre di un gioco eccezionale?

Secondo il noto leaker billbil-kun, Alan Wake 2 sarà disponibile su PlayStation Plus a ottobre, titolo principale di una line-up che sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio Sony, a partire dal livello Essential.
L'annuncio dei giochi che arriveranno il mese prossimo su PS Plus verrà con ogni probabilità fatto nel corso dello State of Play di stasera, dunque avremo modo di scoprire anche quali saranno gli altri prodotti che gli utenti Plus potranno scaricare dal 7 ottobre senza costi aggiuntivi.
Naturalmente la scelta di Alan Wake 2 è di quelle importanti: un messaggio molto chiaro, che Sony desidera veicolare sfruttando l'importante palcoscenico dell'evento che avremo la possibilità di seguire a partire dalle 23.00.
Nella cornice del Tokyo Game Show, la casa giapponese vuole insomma spingere gli abbonamenti a PlayStation Plus e rinnovare il proprio impegno rispetto ai contenuti di una line-up che in diverse occasioni non ha propriamente entusiasmato.
Un sequel straordinario
Accolto dalla stampa internazionale con voti eccellenti, Alan Wake 2 è senza dubbio un sequel straordinario, capace di valorizzare l'universo che Remedy ha creato in occasione del primo capitolo e consolidarlo.
Rispetto all'originale Alan Wake, il secondo capitolo punta a una formula survival horror più tradizionale, introducendo per l'occasione due protagonisti giocabili: il ben noto scrittore Alan Wake e l'agente speciale Saga Anderson.