PlayStation Plus vedrà l'arrivo a ottobre di un gioco eccezionale?

Nella cornice del Tokyo Game Show, la casa giapponese vuole insomma spingere gli abbonamenti a PlayStation Plus e rinnovare il proprio impegno rispetto ai contenuti di una line-up che in diverse occasioni non ha propriamente entusiasmato.

Naturalmente la scelta di Alan Wake 2 è di quelle importanti: un messaggio molto chiaro , che Sony desidera veicolare sfruttando l'importante palcoscenico dell'evento che avremo la possibilità di seguire a partire dalle 23.00.

L'annuncio dei giochi che arriveranno il mese prossimo su PS Plus verrà con ogni probabilità fatto nel corso dello State of Play di stasera , dunque avremo modo di scoprire anche quali saranno gli altri prodotti che gli utenti Plus potranno scaricare dal 7 ottobre senza costi aggiuntivi.

Secondo il noto leaker billbil-kun, Alan Wake 2 sarà disponibile su PlayStation Plus a ottobre , titolo principale di una line-up che sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio Sony, a partire dal livello Essential.

Un sequel straordinario

Accolto dalla stampa internazionale con voti eccellenti, Alan Wake 2 è senza dubbio un sequel straordinario, capace di valorizzare l'universo che Remedy ha creato in occasione del primo capitolo e consolidarlo.

Rispetto all'originale Alan Wake, il secondo capitolo punta a una formula survival horror più tradizionale, introducendo per l'occasione due protagonisti giocabili: il ben noto scrittore Alan Wake e l'agente speciale Saga Anderson.