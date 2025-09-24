Zero Parades è confermato anche per PS5 oltre che per PC, con un nuovo trailer

Sony ha mandato in onda lo State of Play del 24 settembre abbiamo avuto modo di vedere in azione un trailer Zero Parades , il nuovo gioco di ruolo di ZA/UM, previsto per PC e console nel 2025.

Il trailer di Zero Parades

Zero Parades è un gioco di ruolo narrativo nel quale vestiamo i panni di una spia che deve ricreare la propria vecchia squadra, anni dopo averla tradita, per affrontare una situazione pericola a livello politico nella città "libera" di Portofiro, dove nazioni tecnofasciste e una banca internazionale potente quanto uno Stato si combattono.

Si tratta del nuovo gioco del team di Disco Elysium e ritroveremo le caratteristiche note ai fan, come il lancio dei dadi per il completamento di alcune azioni, le statistiche e un sistema di pensieri che personalizzeranno come delle abilità il nostro personaggio. Zero Parades dimostra che ZA/UM è viva e vegeta e l'eredità di Disco Elysium non andrà perduta

