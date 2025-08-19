Zero Parades è il nuovo gioco degli autori di Disco Elysium e saremo di nuovo un agente tormentato

Il trailer di Zero Parades

Noi siamo l'agente Hershel Wilk, alias CASCADE, e tutti ci vedono come geniale, esaurito, forse maledetto a causa del fatto che cinque anni fa ha condotto la propria squadra nell'abisso e da allora è perseguitato dai propri fallimenti.

Ora è stato richiamato per una missione misteriosa che potrebbe dargli la possibilità di riscattarsi. Si ritrova così coinvolto in una lotta a tre per il potere culturale e ideologico, all'interno di una città un po' surreale. In Zero Parades, il mondo stesso è un personaggio con i suoi segreti, i suoi traumi e i suoi miracoli da scoprire.

Il giocatore dovrà affrontare banchieri internazionali, tecnocrati fascisti stranieri, doppelgänger psichici, un presentatore televisivo paranoico, un uomo con un cuore di pietra e molti altri strani personaggi. Tutti quelli che incontreremo avranno i propri obiettivi, le proprie convinzioni e i propri segreti che dovremo scoprire e sfruttare a nostro vantaggio.

Non è stato detto quando sarà pubblicato.