0

Zero Parades è il nuovo gioco degli autori di Disco Elysium e saremo di nuovo un agente tormentato

ZA/UM ha presentato alla Gamescom 2025 il trailer di Zero Parades, un nuovo gioco dai creatori di Disco Elysium. Vediamo il filmato e cosa sappiamo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/08/2025
Un personaggio di Zero Parades

All'Opening Night Live della Gamescom 2025 condotto da Geoff Keighley è stato mostrato un trailer di Zero Parades.

Si tratta del nuovo gioco di ZA/UM, gli autori di Disco Elysium, o perlomeno quelli che rimangono dopo i grandi cambiamenti avvenuti nel team.

Il trailer di Zero Parades

Noi siamo l'agente Hershel Wilk, alias CASCADE, e tutti ci vedono come geniale, esaurito, forse maledetto a causa del fatto che cinque anni fa ha condotto la propria squadra nell'abisso e da allora è perseguitato dai propri fallimenti.

Ora è stato richiamato per una missione misteriosa che potrebbe dargli la possibilità di riscattarsi. Si ritrova così coinvolto in una lotta a tre per il potere culturale e ideologico, all'interno di una città un po' surreale. In Zero Parades, il mondo stesso è un personaggio con i suoi segreti, i suoi traumi e i suoi miracoli da scoprire.

Disco Elysium Mobile è disponibile su Android: i primi livelli sono gratuiti Disco Elysium Mobile è disponibile su Android: i primi livelli sono gratuiti

Il giocatore dovrà affrontare banchieri internazionali, tecnocrati fascisti stranieri, doppelgänger psichici, un presentatore televisivo paranoico, un uomo con un cuore di pietra e molti altri strani personaggi. Tutti quelli che incontreremo avranno i propri obiettivi, le proprie convinzioni e i propri segreti che dovremo scoprire e sfruttare a nostro vantaggio.

Non è stato detto quando sarà pubblicato.

#Multiplayer.it Summer of Games #Gamescom
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Zero Parades è il nuovo gioco degli autori di Disco Elysium e saremo di nuovo un agente tormentato