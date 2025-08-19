Ninja Gaiden 4 torna a mostrarsi in uno spettacolare trailer sulla storia del nuovo capitolo

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2025, Team Ninja e PlatinumGames hanno pubblicato un nuovo e spettacolare trailer di Ninja Gaiden 4, in questo caso incentrato in particolare sulla storia di questo nuovo capitolo da parte del team nipponico, pubblicato da Xbox Game Studios.

Come abbiamo visto, la data di uscita di Ninja Gaiden 4 è fissata per il 21 ottobre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e rappresenta il grande ritorno della storica serie di action game di Koei Tecmo e Team Ninja grazie a una produzione in collaborazione con Xbox Game Studios, ma il nuovo capitolo risulta particolarmente interessante anche perché sviluppato sostanzialmente da PlatinumGames.

Si tratta di un gioco d'azione che riprende lo stile classico della serie moderna in 3D, ma che dovrebbe anche apportare alcune novità al gameplay grazie anche all'apporto degli sviluppatori di PlatinumGames, in una collaborazione che promette davvero grandi cose per gli appassionati del genere.