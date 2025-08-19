Death by Scrolling è il nuovo gioco di Ron Gilbert, presentato all'Opening Night Live 2025

Nel corso dell'Opening Night Live 2025 è stato presentato il nuovo gioco del grande Ron Gilbert, chiamato Death By Scrolling. Gilbert, per chi non lo conoscesse, è il padre della serie Monkey Island. Si tratta, nel caso, di un gioco di ruolo a scorrimento verticale roguelike ambientato nelle caotiche profondità del Purgatorio, che ha appena cambiato gestione. Il giocatore deve scegliere tra tra vari personaggi, ciascuno con vantaggi e abilità uniche, e avanzare nei livelli senza fine.
Il trailer
Come mostrato nel trailer, bisogna quindi combattere contro dei mostri bizzarri, evitare la Morte in persona e raccogliere gemme per pagare l'esorbitante prezzo del Traghettatore: ben 10.000 pezzi d'oro.
In tutto questo bisogna evitare di essere uccisi dallo scrolling, ingannando la morte, raccogliendo potenziamenti, completando bizzarre missioni personali e acquistando oggetti dai commercianti nel bel mezzo di un'incursione.
Attualmente, Death By Scrolling non ha ancora una data d'uscita, anche se è già possibile inserirlo nella propria lista dei desideri su Steam.