Saros ha aperto lo State of Play con un trailer del gameplay e la data di uscita

Saros è stato mostrato con un trailer del gameplay nel corso dello State of Play, anzi per la precisione ha aperto (alla grande!) l'evento Sony, rivelando tantissimi punti in comune con il precedente progetto di Housemarque, lo straordinario Returnal.

Non è tutto: il gioco ha anche una data di uscita ufficiale: sarà disponibile in esclusiva su PS5 (con l'inevitabile supporto a PS5 Pro) a partire dal 20 marzo 2026, e nei prossimi mesi gli autori presenteranno ulteriori novità e personaggi.

Dicevamo delle similitudini con Returnal: anche Saros è uno spettacolare e frenetico sparatutto in terza persona e il protagonista dell'avventura è dotato di un equipaggiamento davvero interessante, che gli consente di creare scudi di energia ed effettuare rapidissimi scatti.

Le due meccaniche vengono messe in mostra alla grande nel trailer, mentre il personaggio affronta ondate di nemici che riempiono lo schermo di proiettili, imponendogli di schivarli o di assorbirli per poi proiettare lo scudo direttamente addosso a un avversario.